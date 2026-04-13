El relato de una mujer que denuncia una agresión sexual en Castellón: «Cogí una toalla, me tapé sólo con eso y escapé a la calle»

Un tribunal de la Audiencia Provincial de Castellón juzgó este lunes un caso de presunta agresión sexual en el que las versiones aportadas por la víctima y por el acusado no podrían diferir más entre sí.

Al presunto agresor machista, la Fiscalía le pide un total de 12 años y medio de prisión por supuestamente forzar a tener sexo a la chica con la que había salido varias veces, lesionarla y amenazarla de muerte. Ocurrió en mayo del pasado 2022 en una localidad de la provincia de Castellón que Mediterráneo omite para preservar la identidad de la víctima.

«Nos habíamos conocido mediante mi hermana. Empezamos a salir, salimos en tres ocasiones y ya estábamos hablando para casarnos», empezó su relato la víctima, de procedencia árabe, al igual que el acusado, quien posee la nacionalidad argelina pero cuyo origen es de otro país. A pesar de esa conversación de posible matrimonio que ella comentó, también aseguró que hasta entonces no habían tenido relaciones sexuales.

"Me quitó la ropa, me asusté"

«Solo nos habíamos abrazado y nos habíamos dado besos. Entonces, un día me dijo ‘vamos a salir a tomar algo’. Me recogió con el coche, pero me dijo que primero quería recoger algo de su casa. Fuimos a su casa, entramos y cerró la puerta con llave. Dijo que esperábamos a que llegara un amigo suyo y entonces me puso una película porno en la tele», afirmó ella.

En ese momento, según ella, comenzó a besarla. «Me quitó la ropa, me asusté, sentía que me iba a hacer algo con lo que yo no estaba de acuerdo. Si me hubiera besado en una cafetería, puede ser [que hubiera aceptado], pero estábamos en el periodo de que nos estábamos conociendo», agregó la víctima, quien afirma que le dijo «espera un poco». «No pude pararle y me mordió en la espalda. Yo le decía que no podía hacer nada con él pero el decía ‘no te preocupes, voy a casarme contigo’». Según la versión de la chica, él también le dijo que si la veía con otra persona, la mataría.

La fiscal y el juez tuvieron que repetirle en varias ocasiones la pregunta sobre si la había penetrado, ya que ella no terminaba de afirmarlo. Al final, dijo que la penetró y que eyaculó. «Después, él me dijo ‘ven a dormir conmigo’. Ahí fui al baño, cogí una toalla, me tapé sólo con eso, cogí la llave, abrí la puerta y salí a la calle. Empecé a tocar timbres hasta que salió un vecino», concluyó ella su relato.

La versión del hombre

Él defendió con vehemencia que es inocente. De hecho, aseguró que fue ella la que pidió ir a casa de él, y le exigió que él pusiera porno. Afirmó que la chica no era su novia, sino una amiga. «Entonces se puso a bailar y a pedirme que la besara fuerte, que le quitara cosas y que la mordiera», dijo. Sostuvo que no la penetró y que también fue ella quien pidió quedarse a dormir, pero que él se negó a ello y le reclamó que se fuera porque él tenía trabajo.

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Su defensa pide la absolución por considerar que no se quebró la presunción de inocencia y por «contradicciones» en la versión de la mujer. Por ejemplo, apuntó que «ella dice que la agresión se produjo a las 17.30 o 18.00, pero los vecinos que la atienden cuando sale del edificio dicen que esto pasó a las 23.30 o las 0.00 de la noche». «También ha dicho un vecino que le ofreció un batín y que ella quería permanecer desnuda». «Además, en su primera declaración dijo que la penetró oralmente y ahora dice que no», dijo el letrado.