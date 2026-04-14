Un profesor de gimnasia de Valencia elude la prisión por abusar sexualmente de dos niñas si abona las indemnizaciones

Ha entrado tembloroso a la sala donde iba a ser juzgado. Suéter gris, cazadora verde y bandolera cruzada por el hombro. Por su edad y por aspecto sorprendía que, una persona así, pudiera haber hecho lo que ha hecho como profesor de Educación Física. Acompañado por su pareja accedía a la sección cuarta de la Ciudad de la Justicia. Se ha sentado y escuchado; y cuando el magistrado le ha preguntado, únicamente ha soltado un escueto ‘'sí’' para reconocer como cierto todo lo que se le imputaba. Es más, había llegado a juicio habiendo abonado parte de la responsabilidad civil para con las dos víctimas. Aunque un error del juzgado se lo ha ingresado todo a la misma alumna, cosa que en los próximos días se solventará, se ha comprometido el profesor a pagarlo todo a ambas. Si se quiere librar de la cárcel, cosa que de momento ha hecho, deberá cumplir exitosa y escrupulosamente con esa parte de la pena económica.

La sección cuarta de la Audiencia de Valencia ha acogido este martes el juicio contra un profesor de Educación Física de un colegio de Valencia acusado de dos delitos de abuso sexual, uno de ellos de carácter continuado, por someter a tocamientos en sus partes íntimas a dos de sus alumnas de 6 años de edad en el propio centro educativo. La imagen del típico profesor de gimnasia nada tiene que ver con la del condenado más bien, al contrario, con la de una persona ya jubilada y de cierta edad. Aun así, hizo lo que hizo y no ha mostrado en la sala ni un solo atisbo de arrepentimiento.

Fue durante el curso escolar de 2017-2018 cuando el ahora condenado, en horario escolar, aprovechó que una de las niñas tuvo un problema con un diente y se dispuso a acompañarla al baño donde la agredió sexualmente. En una segunda ocasión a otra alumna, también de seis años de edad y del mismo centro educativo, la sentaba sobre sus piernas y la sometía a tocamientos, cosa que hizo no solo en un momento puntual sino en reiteradas ocasiones.

Reduce la condena

Hoy, de los 11 años que inicialmente se le pedían por parte del Ministerio Fiscal como autor de dos delitos de agresión sexual con el agravante de superioridad por ser el profesor de ellas, el hombre ha aceptado los hechos y se ha beneficiado, además, de la ''atenuante muy cualificada'' de reparación del daño pues había ingresado ya 6.000 de los 10.000 euros que se le solicitaban como responsabilidad civil. Por ello, ante tan rebaja de pena, finalmente el acusado ha reconocido todo lo que hizo y ha aceptado dos años de cárcel por cada agresión sexual, es decir, un total de cuatro años de prisión.

El profesor escuchando su condena por abusar sexualmente de sus alumnas / Miguel Pérez

El Ministerio Fiscal ha explicado que solicitaba la suspensión de la petición de ingreso en prisión ‘’atendiendo al extraordinario esfuerzo que ha hecho para reparar el daño’’ siempre y cuando acabara de abonar el resto de indemnizaciones a las víctimas, concretamente 10.000 euros a una de las alumnas a las que agredió sexualmente y 12.000 euros a la otra. La acusación se ha mostrado conforme con la petición del fiscal con respecto a la suspensión de ambas penas de cárcel y confirmaba su decisión de no recurrir.

Declarar tras un biombo

El juicio, tras más de media hora de negociaciones, se ha celebrado por conformidad de las partes y las compañeras del centro educativo donde el profesor impartía las clases a las menores no han tenido que declarar. De hecho, las cuatro que habían acudido, habían pedido incluso declarar a través de un biombo para no enfrentarse a quien era su compañero de profesión cosa que no ha sido necesaria al haber aceptado los hechos que se le imputan con respecto a las agresiones sexuales a dos de sus alumnas que ahora cuentan con 15 años de edad, pues los hechos ocurrieron en el curso de 2017-2018, es decir, hace nueve años.

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Como profesor de educación física no podrá ejercer más dado que se le hae así como se le ha condenado a 7 años de libertad vigilada y la prohibición de acercarse a las dos niñas a menos de 500 metros. Una orden de alejamiento que ha entrado en vigor hoy mismo nada más salir de la Ciudad de la Justicia.