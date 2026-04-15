Detenida una cuidadora por robar a personas de avanzada edad en varias residencias de València

Lo hacía aprovechándose de la vulnerabilidad de sus víctimas y de su posición de empleada en residencias de mayores, donde actuaba sin ningún tipo de escrúpulo ni remordimiento para robar los objetos de valor a los usuarios y usuarias.

Convencida de que nadie era consciente de lo que hacía, repitió la operación en al menos 23 ocasiones distintas durante tres largos años. Lo que no sabía era que la policía llevaba meses detrás de ella siguiéndole la pista, hasta que hace unas semanas consiguió encajar todas las piezas que apuntaban contra esta cuidadora, de 53 años de edad, que ahora ha sido detenida como presunta autora de un delito de hurto continuado a personas de avanzada edad.

Un compañero la pilló

El primer hurto del que se tiene constancia, según informa la Jefatura Superior de Policía de la Comunitat Valenciana en un comunicado, se remonta a agosto de 2023. Una nonagenaria que residía en un centro de mayores de València detectó dos cargos no autorizados en su tarjeta bancaria por importes de 1.000 y 1.600 euros, por lo que los investigadores pusieron en marcha una investigación que ha culminado ahora con su detención.

Durante las pesquisas de este primer caso, los agentes averiguaron que una empleada del centro en el que estaba interna la víctima habría cometido el robo aprovechando su posición laboral. Sin embargo, una vez confirmados los hechos, conocieron que la dirección del centro había despedido a la sospechosa después de ser sorprendida por otro empleado con pertenencias de una residente.

La policía detiene a una cuidadora por robar objetos de valor a personas mayores en residencias de València. / L-EMV

Fue así como los agentes constataron que la ahora detenida habría hurtado joyas a personas de avanzada edad en situación de especial vulnerabilidad que residían en centros de mayores, donde es habitual que el personal acceda a las habitaciones de los usuarios, lo que le habría facilitado cometer los hurtos.

23 robos en dos años

De las investigaciones, los agentes concluyeron que la sospechosa habría vendido joyas sustraídas en, al menos, 23 ocasiones entre febrero de 2024 y marzo de 2026. Una vez obtenía las joyas que robaba a los ancianos, acudía distintos establecimientos de compraventa de València, obteniendo un beneficio superior a los 9.300 euros.

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Ante estos indicios, los investigadores procedieron a la detención de la cuidadora, una mujer de 53 años, a la que se le acusa de un delito de hurto continuado. Tras tomarle declaración en la comisaría, la arrestada ha sido puesta a disposición de la autoridad judicial, que ahora deberá decretar, en funciones de guardia, las medidas cautelares que se le imponen hasta que sea juzgada.