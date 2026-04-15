Luna de miel de pesadilla de un alicantino en Maldivas: un tiburón le ataca y le amputa una pierna
El joven, ginecólogo del Hospital General de Alicante, se encuentra en estado crítico y con soporte vital tras una transfusión masiva de sangre
"De un bocado, se llevó toda la carne de la rodilla hacia abajo", dicen fuentes de la familia
La luna de miel de una joven castellonense se convirtió hace pocos días en una tragedia absoluta en las Islas Maldivas. Un tiburón atacó a su marido, un joven alicantino llamado Borja, de una manera tan brutal que en estos momentos se debate entre la vida y la muerte en un hospital de ese archipiélago del océano Índico.
Según ha podido confirmar Mediterráneo, del mismo grupo editorial que INFORMACIÓN, con fuentes de la familia de la chica castellonense, llamada Ana, este espeluznante ataque se produjo durante una excursión acuática que la pareja realizó durante el viaje de novios, después de casarse en las últimas semanas en España.
La fiereza del animal fue tal que, de un mordisco, le arrancó la pierna al recién casado. "De un bocado, se llevó toda la carne de la rodilla hacia abajo", han indicado las fuentes. De acuerdo con la familia de la esposa, se ha tratado de una negligencia grave de la empresa turística con la que contrataron esta experiencia. Aseguran que la compañía cometió una "imprudencia" e indican que la joven ya ha presentado una denuncia a las autoridades de Maldivas por lo ocurrido a su marido.
"Están intentando salvarlo, está en la UCI, las condiciones médicas allí son muy precarias", lamentan desde la familia de ella.
La víctima, un ginecólogo de 31 años, natural de Alicante y que trabaja en el Hospital General de Alicante, se encuentra en estado crítico y con soporte vital tras una transfusión masiva de sangre por el ataque del tiburón, del cual aún se desconoce la subespecie, puesto que la voracidad del ataque hace dudar de si fue un gran tiburón blanco u otro tipo de seláqueo (por ejemplo, un tiburón toro). La familia de la mujer, que es hija de un conocido empresario de Castellón, ha acudido rápidamente a Maldivas para apoyar a la pareja en todo lo necesario después de este brutal accidente.
Daños muy graves
De acuerdo con lo que ha sabido este diario y con lo que también apunta el medio especializado ScubaVerse, los vasos sanguíneos estaban dañados de forma irreparable. En la publicación sobre buceo indican que el varón se encuentra en la UCI del Hospital ADK de Malé, la capital de Maldivas.
El ataque ocurrió en otro atolón, llamado Kooddoo, uno de los lugares más turísticos de Maldivas, islas elegidas por multitud de recién casados para pasar su luna de miel. Las primeras atenciones, de hecho, fueron en el Atoll Hospital de la pequeña isla donde se produjo el suceso.
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