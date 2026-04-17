Investigación
Hallan calcinado a un hombre de 92 años en una parcela de Sevilla
El cuerpo del fallecido fue encontrado en una zona de pastos quemados de la localidad de Bormujos
EP
Sevilla
Un hombre de 92 años de edad ha sido hallado calcinado este viernes en una parcela de la localidad sevillana de Bormujos, según ha informado el 112, servicio perteneciente a la Agencia de Emergencias de Andalucía, adscrita la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta.
El suceso se ha producido sobre las 12,08 horas, cuando un familiar de la víctima ha encontrado el cuerpo sin vida junto a una zona de pastos quemados en una parcela en el Camino Solano, frente al cementerio municipal.
Al lugar han acudido efectivos de Policía Local, Guardia Civil y del Centro de Emergencias Sanitarias 061, perteneciente al Servicio Andaluz de Salud, quienes ha certificado la defunción en el lugar.
- Ya se pueden aplicar las deducciones por el gimnasio o las gafas en la declaración de la renta
- El suegro de Rocío Gómez, entre los ocho dueños de viviendas protegidas en Les Naus de Alicante que incumplen los requisitos
- Toda la información de Santa Faz 2026: novedades, previsión del tiempo, horarios del transporte, consejos y recomendaciones
- La Santa Faz de Alicante afloja el ritmo de récord a las puertas de su protección
- Un atún rojo de 280 kilos abre en Benidorm diez días de sabor y tradición
- El diésel más caro de España está en una gasolinera de Alicante
- Eliminar paseos marítimos para salvar las playas: la estrategia alternativa a las costosas regeneraciones de arena
- Las abejas “invaden” Alicante en cuestión de minutos: qué está pasando realmente y qué debes hacer