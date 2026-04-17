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Mueren una joven embarazada y su bebé tras sufrir la madre un atragantamiento en su casa de Murcia

La gestación era de 30 semanas, los sanitarios consideraron que había riesgo vital para ambos y practicaron una cesárea en la propia vivienda

Ambulancias en la puerta de Urgencias Infantil del Hospital Virgen de la Arrixaca de Murcia.

Ambulancias en la puerta de Urgencias Infantil del Hospital Virgen de la Arrixaca de Murcia. / Israel Sánchez

Ana Lucas

Ana Lucas

Murcia

Una mujer de 28 años fue sometida este viernes a una cesárea de urgencia tras sufrir un atragantamiento en su casa del municipio de Beniel, informan fuentes policiales y sanitarias. Tanto la joven como el pequeño finalmente no pudieron sobreponerse a la gravedad de sus lesiones y fallecieron tras ser trasladados al hospital.

Los hechos tuvieron lugar en un bajo ubicado en el citado municipio de la comarca de la Huerta de Murcia, sobre las nueve de la mañana, hora a la que la pareja de la afectada (y padre del bebé) dio la voz de alarma: la joven, embarazada de 30 semanas, se había atragantado y precisaba de ayuda sanitaria urgente.

Edificio del casco urbano de Beniel donde se produjeron los hechos.

Edificio del casco urbano de Beniel donde se produjeron los hechos. / L. O.

Al lugar se movilizaron varias ambulancias, así como efectivos de los Cuerpos de Seguridad. Los sanitarios consideraron que había riesgo vital para madre e hijo y practicaron en el mismo domicilio una cesárea, en la cual el bebé nació vivo. Si no llegan a actuar, explican las mismas fuentes, el pequeño corría peligro de quedarse sin aire.

Escoltados por la Policía

El bebé vino al mundo vivo, en el mismo piso de sus padres, tras la intervención quirúrgica a través de incisiones a su madre. No obstante, su estado de salud era muy delicado: se trataba de un pequeño que aún no estaba desarrollado del todo.

Para que el vehículo sanitario llegase con celeridad al hospital, efectivos de la Policía lo escoltaron en moto

Después de más de dos horas de atención en la misma vivienda, los profesionales sanitarios decidieron el traslado al hospital tanto de la mujer como del neonato. La mujer y el recién nacido fueron llevados en ambulancia al Virgen de la Arrixaca de Murcia e ingresados en Cuidados Intensivos, donde final y lamentablemente fallecieron.

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Para que el vehículo sanitario llegase con celeridad al centro de El Palmar, efectivos de la Policía Local y de la Guardia Civil lo escoltaron. Lo hicieron tanto con tres motos como con vehículos, para abrir paso a la ambulancia y que el mismo arribase a su destino con la mayor rapidez posible.

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