Osuna
Evacuan al hospital a una mujer herida de bala en Sevilla
Los agentes de la Policía Judicial de Osuna están instruyendo las actuaciones oportunas y han abierto una investigación para poder esclarecer las circunstancias que rodean estos hechos
EP
Una mujer ha sido trasladada al hospital este domingo tras resultar herida por un arma de fuego en el término municipal de Osuna (Sevilla), según han comunicado fuentes del Instituto Armado a Europa Press.
Los hechos han tenido lugar sobre las 10,00 horas de este domingo, cuando la Guardia Civil ha recibido una aviso de la presencia de una mujer, cuya identidad no ha trascendido más datos, que presentaba una herida de bala.
Acto seguido, se activaron a los servicios de emergencia, quienes se han encargado de trasladar a la víctima al hospital para recibir atención médica.
Ante este contexto, los agentes de la Policía Judicial de Osuna están instruyendo las actuaciones oportunas y han abierto una investigación para poder esclarecer las circunstancias que rodean estos hechos. Por ello, ha indicado que, de momento, "no se pueden descartar hipótesis".
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