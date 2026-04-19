Castilla-La Mancha
Seis turistas heridos tras una caída múltiple en unas escaleras mecánicas de Toledo
Se trata de dos mujeres y cuatro hombres de entre 68 y 75 años
Uno de los afectados tropezó y arrastró al resto en su caída
EFE
Toledo
Seis turistas de Águilas de entre 68 y 75 años han sido trasladadas al hospital con heridas leves tras sufrir una caída este domingo en las escaleras mecánicas de Toledo.
Según ha indicado a EFE el servicio de urgencias y emergencias 112 de Castilla-La Mancha, se trata de dos mujeres de 73 y 69 años y de cuatro hombres de 75, 72, 69 y 68 años que han sufrido la caída.
El incidente ha tenido lugar a las 11:11 horas de este domingo, y hasta el lugar se ha desplazado la Policía Local y dos ambulancias.
Desde el ayuntamiento han explicado a EFE que son turistas de la localidad murciana, uno de los cuales ha tropezado y ha arrastrado al resto en su caída.
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