Tribunales
Condenado un anciano de 81 años por abusos sexuales a sus dos nietas en Palma
El acusado acepta cuatro años de prisión, que no cumplirá por la enfermedad incurable que padece
Un anciano ha aceptado hoy una condena de cuatro años de prisión por abusar sexualmente de sus dos nietas en Palma. El acusado, de 81 años, ha reconocido en el juicio que sometió a tocamientos a las dos menores, que tenían 9 y 14 años, cuando se quedaban a dormir en su casa. El procesado se ha declarado autor de dos delitos continuados de abuso sexual con la agravante de parentesco y tres atenuantes por su adicción al alcohol, los mil euros que ha consignado para indemnizar a las perjudicadas y el tiempo que ha tardado el caso en llegar a juicio.
El encausado, que no tenía antecedentes, no cumplirá la condena, ya que las partes han acordado que se suspenda la ejecución de la pena por la enfermedad incurable que sufre el hombre. Deberá abonar 3.000 euros a sus nietas por los daños morales.
Los hechos, según recoge la sentencia, ocurrieron entre agosto de 2019 y agosto de 2020. El abuelo aprovechaba que las dos niñas le visitaban con frecuencia y se quedaban a dormir en su domicilio junto a su hermano para someterlas a tocamientos en sus zonas íntimas. La investigación no ha podido precisar cuántas veces se produjeron estos abusos, pero sí que en algunas ocasiones se repetían hasta seis veces en un solo día.
Los hechos fueron denunciados meses después y el anciano fue detenido en julio de 2021. La Fiscalía le imputó dos delitos continuados de abuso sexual y reclamó para él una condena de 12 años de prisión y sendas indemnizaciones de 12.000 euros para las víctimas.
La pena, sin embargo, ha quedado notablemente rebajada al aplicar las tres atenuantes por el acuerdo alcanzado entre la Fiscalía, la defensa y la acusación particular. El anciano, que ha comparecido en el juicio a través de videoconferencia desde la península, ha confesado los hechos ante el tribunal y ha acatado sendas penas de dos años de prisión. El fallo ya es firme.
Suscríbete para seguir leyendo
- Un tramo del puerto pesquero de Santa Pola se cerrará al público para evitar ataques vandálicos y regular el acceso de mercancías
- Pensión para las amas de casa: quién puede cobrarla en 2026 y qué requisitos debe cumplir
- Huelga indefinida en Alicante: los profesores plantean parar las clases unas horas, retrasar las notas o acabar el curso en mayo
- La mejor pizzera de la Comunidad Valenciana está en Alicante
- El tráfico en Alicante hoy: atasco kilométrico por un accidente en la A-70 en La Vila
- La Aemet avisa del cambio que ya se nota hoy en Alicante: menos calor… y llega la calima
- Las Hogueras de Alicante tendrán nuevas normas: qué se podrá hacer y qué no
- Confirmado por el Ayuntamiento de Alicante: cortes de tráfico y cambios en el autobús desde este martes