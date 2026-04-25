Hallan a un matrimonio muerto a tiros en su cama en Lena (Asturias)

La Guardia Civil investiga lo ocurrido en una vivienda de la parroquia de Columbiello, en el municipio de Lena (Asturias), donde un matrimonio de 70 años de edad apareció tiroteado en su cama. Hasta el lugar de los hechos se han desplazado varios agentes de la Policía Judicial para investigar lo sucedido. Finalmente, y tras comprobarse que la mujer presentaba algún mínimo signo vital, se ha requerido una UVI móvil en la zona.

Los dos presentan heridas de arma de fuego en la cabeza y el hombre está fallecido, aunque los servicios sanitarios están trabajando en el lugar en estos momentos con su mujer. Según ha podido saber este periódico, fue un primo de la pareja el que se encontró los cuerpos de ambos tendidos sobre la cama.

Fuentes cercanas a la investigación aseguran que en un primer momento se creyó que ambos estaban fallecidos. La mujer fue quien avisó antes del suceso a ese familiar para que acudiera a la vivienda.

Fue al llegar al lugar cuando se encontró con la trágica escena en la habitación de la vivienda. El familiar alertó entonces a los servicios de Emergencias, que pusieron a la Guardia Civil en conocimiento de la situación, activándose así el dispositivo.

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La Policía Judicial asume ahora las tareas de investigación para dilucidar las circunstancias de la muerte del matrimonio, descartándose en principio que sea violencia de género, así como la participación de terceras personas. Mientras el equipo de una UVI móvil, incorporada posteriormente al dispositivo, trabaja con la mujer tiroteada.