¿Una persecución con helicóptero y narcolancha incluidos en el Puerto de València?

Ni persecución, ni narcos, ni nada. Solo un ejercicio de entrenamiento de los muchos que la Guardia Civil lleva a cabo a diario en tierra, aire y, también, en el mar. Ha sido esta mañana de lunes, en la playa de Pinedo, y el objetivo era mantener engrasados los resortes del protocolo para prevenir y erradicar el tráfico de drogas que utiliza el medio marino para hacer llegar grandes cantidades de hachís desde Marruecos a las costas valencianas.

Los sorprendidos, esta vez, han sido los vecinos y usuarios de las playas de Pinedo que, atónitos, han asistido a lo que parecía más bien una escena de una película. El helicóptero de la Guardia Civil entraba en aguas de la bahía persiguiendo de cerca a una lancha que huía a toda velocidad. Lo extraño, sin embargo, es que los usuarios de esa supuesta narcolancha, a los que se presuponía integrantes de una organización internacional de narcotráfico, estuviese escapando hacia el peor de los lugares, la playa o el puerto, una auténtica ratonera, en lugar de huir hacia mar abierto.

¿Unos narcos que se rinden?

De hecho, esa persecución continuó hasta entrar en la dársena de la desembocadura, cerca del espigón artificial, donde la lancha, pese a tener vía abierta de huida hacia el mar, se quedó quieta y con los motores apagados, mientras dos agentes saltaban desde el helicóptero para acercarse a nado hasta la embarcación.

Y, efectivamente, no eran los narcos más sumisos del mundo, sino agentes del Servicio Marítimo del Instituto Armado encarnando el papel de 'malos' ante sus colegas, para entrenarse todos ellos en un ejercicio de prevención del narcotráfico en el Mediterráneo, según han confirmado fuentes de la Comandancia de València.

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Eso sí, no solo se han entrenado los guardias, sino que además han amenizado la mañana a los usuarios de las playas valencianas de Pinedo con un espectáculo que no suele estar al alcance de los ojos de cualquiera.