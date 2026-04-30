Un agresor sexual: "Si le soy sincero lo volvería a hacer, por eso quiero estar encerrado"

La sección cuarta de la Audiencia de València ha acogido esta mañana el juicio contra, Iván C. de 30 años y vecino de Meliana, por agredir sexualmente a una chica que, cuando regresaba de una discoteca se disponía a entrar en el portal de su casa, en València.

Inicialmente se enfrentaba a una pena de 12 años de prisión por un delito de agresión sexual y otro de lesiones y tras llegar a una conformidad, ha aceptado los hechos lo que le ha supuesto una rebaja en la condena.

Así las cosas, tal y como ha reconocido el agresor sexual, la madrugada del 27 de enero de 2024 cuando una joven regresaba a su casa fue abordada por el condenado quien, tras realizarle tocamientos y agredirla sexualmente, le tapó la boca para que no alertara a los vecinos amenazándola con matarla si gritaba o pedía auxilio.

En un momento dado, la chica logró soltarse de su agresor y salir corriendo del lugar, denunciando los hechos y procediendo a la detención del autor.

Hoy ha reconocido lo que le hizo aquella noche y ha pedido perdón a la víctima, aunque ésta no estaba presente en la sala. El magistrado ha pedido a la Fiscalía que le traslade dicha petición a la chica. Es más, el agresor ha dicho querer pedirle ese perdón porque “me arrepiento’’ de lo que he hecho.

Veía mucha pornografía

Ha reconocido que veía mucha pornografía, declarándose un consumidor habitual durante diez años, y ello le llevó a perder la empatía con la gente, pero sobre todo con las mujeres. Respecto a la agresión sexual se ha sincerado diciendo que ‘’sentía placer al hacerlo” y al no conseguir relacionarse con chicas ha repetido que actuaba así -agrediéndolas- porque le daba placer y con ello entraba en un bucle entre pornografía, agresiones sexuales y deseo, llegando a explicar que “no he sabido pararme”.

El delincuente sexual ha estado preso desde que fue arrestado y ha dicho, al tribunal que lo estaba juzgando, que está en tratamiento porque “prefiero estar encerrado a repetirlo de nuevo”. Aquí se le ha preguntado si lo volvería a hacer contestando que “siendo sincero, sí” para explicar, entre sollozos, que el hecho de estar en la cárcel lo ve como una oportunidad para tener una vida normal.

El condenado también ha relatado hoy que, con su actuación, parece que “no tuviera sentimientos” para con lo que le hizo a la chica recordando que no tiene una psicopatía sino “una distorsión de la sexualidad” a consecuencia de la elevada consumición de pornografía durante muchos años.

De los 12 años iniciales que le solicitaba el Ministerio Fiscal, por un delito de agresión sexual y otro de lesiones, el autor de los hechos ha aceptado lo que hizo y ha sido condenado a ocho años de cárcel por la agresión y un año por las lesiones que le causó a la chica mientras la agredía. Además, deberá cumplir una orden de alejamiento de la víctima durante 15 años e indemnizarla con 20.000 euros. La sentencia es firme y ha sido dictada in voce por el presidente del tribunal.

El violador de los portales

El joven de 30 años y vecino de Meliana que ha sido juzgado hoy, confesó ser el autor de al menos ocho de las 17 agresiones sexuales que se le imputan. El resto no las negó cuando fue detenido en abril del año pasado sino que, simplemente dijo que no las recoerdaba.

El Juzgado de Instrucción número ocho de València, en funciones de guardia, acordó en su día el ingreso en prisión provisional, comunicada y sin posibilidad de fianza, por agredir sexualmente a 17 mujeres -la mayoría jóvenes- a las que asaltaba de madrugada aprovechando el momento en el que entraban en el portal de su domicilio. Inicialmente la policía le atribuía 13 agresiones sexuales, cuatro de ellas con acceso carnal, cuatro por tocamientos y cinco en grado de tentativa, cometidas entre el 27 de enero de 2024 y el pasado 6 de abril en distintos puntos de València. Pero tras revisar los investigadores de la UFAM numerosas denuncias por hechos similares anteriores, y recabar indicios contra el presunto violador en serie que lo vinculan en otros hechos delictivos, la cifra asciende a 17 delitos de agresión sexual.

El joven estudió danza contemporánea en el Conservatorio Superior de Danza de València y ha trabajado en varios proyectos como bailarín. De hecho, hasta hace casi tres años estuvo en una compañía de danza formada junto a unos amigos, aunque en la actualidad el grupo se había disuelto y cuando fue arrestado trabajaba en una conocida sala de cines de València.

Amante de la música y el cine, en sus redes sociales se mostraba en ellas como una persona sociable de fiesta con amigos. Entre sus aficiones también está el deporte, como el baloncesto y la escalada -por eso portaba en sus asaltos unas zapatillas de pies de gato-. La lectura y la poesía también figuran entre sus hábitos diarios, todo ello aparentemente normal aunque los poemas que compartía de Jim Morrison, 'el poeta del Caos', dejaban muestras de sus preocupaciones.

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Nadie de su entorno sospechaba que desde hace más de dos años, el ahora condenado, salía por las noches en busca de jóvenes a las que presuntamente asaltaba aprovechando el momento en el que entraban en el portal de sus domicilios. Tampoco su madre, con quien convivía en un piso de Meliana quien incluso se mostró preocupada al no saber de él cuando no regresó por estar detenido por la Policía.