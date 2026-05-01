La Guardia Civil evita que un camión con 26 deficiencias técnicas graves causara un accidente en la A-7 entre Museros y Bétera
El vehículo circulaba cargado de naranjas, con el eje roto, de manera oblicua y ocupando parte del carril izquierdo, lo que generaba bruscas maniobras evasivas del resto de los conductores y retenciones del tráfico
Una inspección técnica extraordinaria en una ITV detectó 23 faltas graves y tres muy graves
Cargado hasta arriba de naranjas, con el eje roto, en oblicuo e invadiendo el carril izquierdo. Así circulaba un camión de pequeño tonelaje el pasado 20 de abril por el bypass, entre Bétera y Museros, hasta que la Guardia Civil le dio el alto al conductor e inmovilizó el vehículo, evitando un accidente con posibles consecuencias graves e incluso letales que a buen seguro se habría producido antes o después, ya que el resto de usuarios de la vía rápida que circunvala Valencia realizaban bruscas maniobras de evasión o se quedaban atascados detrás del camión al llegar a su altura.
Los hechos, según ha informado este viernes, 1 de mayo, la Comandancia de València, tuvieron lugar sobre las 18.30 horas del pasado día 20 de abril, lunes, cuando agentes del Destacamento de Tráfico Valencia B, pertenecientes al Subsector de Tráfico de Valencia y "en el ejercicio de sus funciones de vigilancia y control de la circulación viaria", detectaron un camión cargado de naranjas que circulaba de forma anómala entre Museros y Bétera. El vehículo lo hacía de manera oblicua, ocupando el carril derecho y parte del izquierdo, generando retenciones y maniobras evasivas por parte del resto de usuarios de la vía.
"Gracias a la rápida capacidad de detección, la experiencia profesional y la intervención decidida de los agentes", destaca el comunicado de la comandancia, el camión fue detenido de inmediato y apartado de la circulación para evitar que se produjera un siniestro vial de graves consecuencias.
26 faltas: 23 graves y tres muy graves
Tras ser parado, el vehículo fue trasladado a una estación de ITV para la realización de una inspección extraordinaria, en la que se detectaron 26 defectos técnicos, de los cuales 3 fueron catalogados como muy graves y 23 como graves, destacando, entre otros, la rotura de un eje que comprometía de forma crítica la estabilidad del vehículo. La inspección concluyó con resultado desfavorable, por lo que el camión fue inmovilizado de inmediato hasta que su propietario subsane totalmente todas y cada una de las anomalías.
El conductor, un hombre de 64 años de edad, ha sido denunciado por conducción temeraria y por diversas infracciones al Reglamento General de Vehículos, aunque la Guardia Civil no ha revelado la cuantía de la denuncia.
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