La abogada de Rosa Peral renuncia a su defensa en todos los procesos judiciales que tiene abiertos

Núria González, hasta ahora abogada de la exagente de la Guardia Urbana de Barcelona Rosa Peral ha renunciado a representarla en las diversas causas judiciales que tiene abierta. La letrada ha tomado la decisión tras consultarlo con el entorno familiar de la condenada por el 'crimen de la Guardia Urbana', que cumple una pena de 25 años de prisión en la cárcel de Brians 1. Precisamente hace una semana la cambiaron de prisión.

La letrada ha hecho pública su "renuncia oficial de todos los procesos judiciales en los que defiendo a la señora Rosa María Peral Viñuela y dejo de ostentar su representación procesal". Además, añade que toma esta decisión "con el convencimiento de que finalmente encontrará la justicia que toda ciudadana merece y con el deseo de que tenga una vida feliz en el futuro más inmediato posible, hasta aquí llega nuestra colaboración judicial".

Hacía más de tres años que la abogada representaba a Peral en todas sus causas judiciales. La principal era la revisión de la condena de 25 años impuesta por la Audiencia de Barcelona por asesinar a su entonces pareja Pedro R., junto a otro agente de policía Albert López.

En este sentido, el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya tiene abierto un proceso por vulneración de derechos fundamentales interpuesto por Peral que lo presentó el Departament de Justícia por negarle reiteradamente el acceso al expediente de Albert López. Peral quiere saber si existe una confesión de Albert y que por eso se ha permitido que el preso acceda a salidas y permisos penitenciarios. Es el último cartucho que le queda a la expolicía después de que el Supremo rechazase revisar la condena de 25 años de prisión que cumple.

Además, Peral tiene abierto en un juzgado de Tarragona por presuntamente incitar a otra presa de Mas d'Enric a agredir a una funcionaria en julio del año pasado. En junio de 2027 el juzgado Penal 2 de Tarragona la juzgará, junto a su padre, por un presunto delito de alzamiento de bienes. La Fiscalía acusa a los Peral de cambiar de nombre el 50% de una vivienda de Vilanova y la Geltrú, un coche y una moto propiedad de ella y cederlos gratuitamente a su padre para evitar pagar la indemnización a la familia de Pedro R.

El Juzgado de Primera Instancia de Vilanova i la Geltrú también tiene encima de la mesa una demanda de Peral contra Netflix por considerar que la serie 'El cuerpo en llamas', basada en este caso que la llevó a la cárcel, vulneraba su derecho al honor, a la propia imagen y a la intimidad. La exagente pedía una indemnización de tres millones de euros para ella, después de que el juzgado archivara la parte de la demanda que afectaba a su hija mayor.