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Un peluquero mata a otro a puñaladas en Valencia

La Policía Nacional ha detenido a un joven de 26 años de nacionalidad colombiana tras matar a otro hombre a cuchilladas dentro de su peluquería

Un peluquero mata a otro a puñaladas en un local del barrio de la Fuente San Luis de Valencia

Un peluquero mata a otro a puñaladas en un local del barrio de la Fuente San Luis de Valencia

Miguel Pérez

Teresa Domínguez

J.Roch

València

Un peluquero ha matado a otro a puñaladas en Valencia. La Policía Nacional ha detenido a un joven de 26 años y de nacionalidad colombiana tras matar a otro hombre a cuchilladas dentro de su peluquería con una arma blanca que todavía se desconoce si es una herramienta de trabajo.

El asesinato ha tenido lugar en un local de la calle de la Fonteta de Sant Lluís, 34 que se llama 'Elián Master Barber'.

Un peluquero mata a otro a puñaladas en un local del barrio de la Fuente San Luis de Valencia

Un peluquero mata a otro a puñaladas en un local del barrio de la Fuente San Luis de Valencia

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Un peluquero mata a otro a puñaladas en un local del barrio de la Fuente San Luis de Valencia / F. Calabuig

Una discusión, detonante

Los hechos han ocurrido alrededor de las 14.00 horas, cuando, tras una discusión, uno ha apuñalado a otro en el tórax y el herido ha entrado en parada cardiosrespitario sin posibilidad de salvarle vida los sanitarios tras practicarle la maniobra de RCP.

Tras el suceso, agentes del Grupo de Homicidios de la Brigada Provincial de Policía Judicial de Valencia se han hecho cargo de la investigación para esclarecer las circunstancias de lo ocurrido. Asimismo, efectivos de Policía Científica permanecen en el lugar realizando la correspondiente inspección ocular.

La fachada de la peluquería Elián Master Barber

La fachada de la peluquería Elián Master Barber / Levante-EMV

Desde 2022

El local, abierto al menos desde 2022, ofrecía "un nuevo concepto de barbería dedicado al cuidado personal masculino, con atención a cada detalle y un trato cercano, personalizado y profesional". Según apuntaban ellos mismos en redes sociales, ofrecían cortes de pelo y tratamientos adaptados a las últimas tendencias, "pensados para realzar tu estilo y cuidar tu imagen".

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De hecho, según han señalado algunos vecinos de la zona, el local contaba con una clientela mayoritariamente latina. Tras el suceso, lo ocurrido ha generado numerosos comentarios entre comerciantes y residentes del barrio de la Fuente San Luis, situado en el distrito de Quatre Carreres.

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