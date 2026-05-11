Buscan a un traficante que huyó cuando la Guardia Civil cercaba su plantación de marihuana en Picassent

La Guardia Civil ha desmantelado una plantación de marihuana indoor -en el interior de un inmueble- en una urbanización de Picassent y mantiene activa la búsqueda para localizar al presunto traficante, actualmente en paradero desconocido, ya que cuando entraron en el domicilio para atraparlo, ya había huido. Fue la propia comunidad de vecinos la que dio la voz de alarma por el fuerte olor a marihuana que percibían en el entorno del chalé. Tras el registro del inmueble, los agentes incautaron más de 43 kilos de cogollos de marihuana y 160 esquejes de la misma planta.

Según han informado fuentes de la Comandancia de València, la investigación comenzó el pasado mes de febrero tras recibir varias quejas por un fuerte y persistente olor a marihuana en una comunidad de vecinos de la localidad. A raíz de los avisos, los agentes se desplazaron hasta el lugar y lograron localizar la vivienda de donde procedía el hedor.

¿Alguien le alertó?

Tras realizar mediciones en el transformador eléctrico de la zona, se identificó una pérdida de corriente compatible con la existencia de una plantación indoor. A su vez, los investigadores identificaron al sospechoso, cuyo perfil coincidía con el de un presunto traficante de drogas.

A mediados de marzo, se detectó un cese repentino del consumo eléctrico en la comunidad. Ante la sospecha de que el responsable intentara desmantelar la plantación o darse a la fuga de inmediato, los agentes precipitaron la operación y procedieron a la entrada y registro del chalé. En el interior se confirmaron las sospechas: se incautaron 43,60 kilos de marihuana, 160 esquejes de cannabis y un equipamiento industrial compuesto por sistemas de climatización, bombas de riego y ventiladores.

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Sospechoso en paradero desconocido

Actualmente, el presunto autor de los hechos, al que se le imputa un delito contra la salud pública por tráfico de drogas, se encuentra en busca y captura, ya que no se encontraba en el interior de la vivienda en el momento de la intervención. La investigación ha sido desarrollada por el Puesto Principal de Picassent, y las diligencias entregadas a la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Picassent Plaza número 2.