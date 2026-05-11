Levante-EMV

Desmantelada una plantación de marihuana en Picassent gracias a las quejas de los vecinos por el olor

La Guardia Civil ha desmantelado una plantación de marihuana en una urbanización de la localidad valenciana de Picassent. El autor del delito se encuentra en búsqueda para su detención, según ha informado el Instituto Armado en un comunicado.

La investigación empezó el pasado mes de febrero, cuando se recibieron una serie de quejas vecinales por un fuerte y persistente hedor a marihuana en la urbanización.

Los agentes se trasladaron a la urbanización y lograron identificar el domicilio donde se focalizaba el olor a marihuana. Además, se realizaron una serie de mediciones en el transformador de la urbanización.