Miguel Ángel Montesinos / Teresa Domínguez

Así fue el recorrido del hombre degollado en su huida del asesino

Un nuevo crimen tuvo lugar ayer en València. La Policía Nacional busca a dos hombres sospechosos de haber matado a otro seccionándole el cuello con un cuchillo en lo que, aparentemente, ha sido una disputa entre ellos por razones que el grupo de Homicidios trata ya de aclarar.

El asesinato se produjo en la escalera de subida al puente que enlaza la calle Eduardo Primo Yufera, la del Oceanogràfic, con el barrio de Natzaret y por el que pasa también el tranvía de la línea 10 que, además, dispone de un tramo peatonal y un carril bici.