La Policía Nacional de València detiene a un hombre que acosaba a su compañera de trabajo por su orientación sexual

Agentes de la Policía Nacional de València han detenido en un municipio de la comarca de l'Horta a un hombre, de 59 años, como presunto autor de un delito de odio hacia su compañera de trabajo. El arrestado habría sometido a la víctima a meses de acoso y vejaciones por su orientación sexual. Por el momento, el presunto acosador ha sido puesto en libertad, con la condición de comparecer ante el juez que llevará el caso en el momento en que se le requiera.

El acoso comenzó el pasado mes de diciembre. Según las investigaciones, el detenido, que trabaja en el mismo centro comercial que la denunciante, mantenía una actitud intimidatoria constante hacía ella. Durante meses, habría ejercido un "control injustificado sobre la empleada, que no aplicaba hacia el resto de la plantilla", ha explicado la Jefatura Superior de Policía de València en un comunicado emitido este martes.

Le acosaba por la calle

Pese a trabajar en departamentos distintos, el acoso trascendió del ámbito laboral. La víctima relató que, en otras ocasiones, el hombre llegó a perseguirle dentro del recinto cuando ella acudía como cliente. Según la investigación, el hombre también le abordó en la vía pública con insultos homófobos y machistas cuando paseaba con su pareja. El uso de la vigilancia era utilizado como mecanismo de control para anular la tranquilidad de su víctima en cualquier espacio.

El detenido, con los rasgos propios de un acosador, actuaba con unos prejuicios arraigados. La hostilidad de su actuación no era aleatoria, sino selectiva: el uso de insultos homófobos indican que se trataba de un caso de mobbing con unos rasgos claros de discriminación hacia la orientación sexual de la empleada. Como consecuencia del estado de hipervigilancia y la situación de miedo constante, la víctima tuvo que precisar de asistencia médica en una ocasión, agregan las fuentes citadas.

Libertad para el acusado

Por todo ello, las pesquisas determinaron que el daño causado no fue tan solo verbal, sino que derivó en un cuadro clínico que acredita la imputación del delito de odio. Una vez finalizadas las diligencias, los agentes procedieron a la detención del sospechoso por atacar directamente la dignidad e integridad de la víctima.

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Según la Jefatura Superiorde la Policía Nacional, el presunto acosador se encuentra en libertad provisional con medidas cautelares, quedando sujeto a la obligaación de comparecer cuando sea necesario.