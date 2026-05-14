Investigación
Detenido un hombre por agredir sexualmente a una mujer ingresada en un hospital de Ibiza
Los socialistas consideran un fallo de seguridad de una “gravedad extrema” el hecho de que un hombre pudiera “entrar por la noche en el hospital, subir hasta una planta con pacientes ingresados, entrar en una habitación y agredir sexualmente una mujer"
EFE
La Policía Nacional ha detenido a un hombre como presunto autor de una agresión sexual a una mujer que se encontraba ingresada en el hospital de Can Misses de Ibiza, según han confirmado este jueves a EFE fuentes policiales.
Los hechos sucedieron el martes por la noche, cuando el hombre logró acceder al edificio principal, entrar en la habitación donde estaba la víctima y agredirla sexualmente, según ha adelantado el periódico digital Noudiari.
El presunto autor es ajeno al hospital, han confirmado las mismas fuentes, y la detención se produjo el miércoles.
La Federación Socialista de Ibiza (FSE-PSOE) ha manifestado en un comunicado su más "rotunda y absoluta" condena, así como su "indignación" ante la agresión sexual sufrida por la mujer hospitalizada.
El partido ha trasladado todo su “aprecio” y “solidaridad” a la mujer que ha sufrido esta agresión, así como a su familia, y han lamentado que tuviera que vivir una "violencia intolerable".
Los socialistas han considerado un fallo de seguridad de una “gravedad extrema” el hecho de que un hombre pudiera “entrar por la noche en el hospital, subir hasta una planta con pacientes ingresados, entrar en una habitación y agredir sexualmente una mujer sin ser identificado hasta horas después”.
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