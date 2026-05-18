Detenido un acusado de robar en cuatro domicilios mientras sus moradores dormían en Alzira

Agentes de la Policía Nacional han detenido en la localidad de Alzira a un hombre como presunto autor de cuatro robos en domicilios habitados, tras ser sorprendido en el interior de una vivienda mientras sus moradores dormían. Al parecer agredió a un vecino que intentó retenerlo durante su huida por las azoteas. El juzgado ya ha decretado su ingreso en prisión provisional.

Los hechos ocurrieron en Alzira durante la madrugada, cuando se recibió una llamada en la sala CIMACC 091 por parte de un hombre que alertaba de ruidos que podrían ser compatibles con un robo en la vivienda de su vecino, el cual padecía problemas auditivos.

De inmediato se desplazaron al lugar varios indicativos de seguridad ciudadana, que se entrevistaron inicialmente con el vecino del inmueble afectado, quien manifestó que, tras despertarse por una luz encendida en el interior de su domicilio, había sorprendido a un hombre que huyó rápidamente hacia la azotea del edificio.

Los agentes accedieron a las zonas superiores del inmueble y localizaron a un individuo portando una linterna mientras trataba de huir por las azoteas contiguas, haciendo caso omiso a los requerimientos policiales.

Efectos robados

Durante la labor de búsqueda, los agentes escucharon a un vecino pedir auxilio al grito de "¡Policía, Policía!". Esta persona les alertó de que tras escuchar ruidos en la puerta de su terraza y salir a comprobar lo ocurrido, localizó a un individuo agazapado que le hizo gestos para que guardara silencio.

Cuando el morador intentó retener al sospechoso mientras solicitaba presencia policial, este le propinó un golpe en el pabellón auditivo para emprender nuevamente la huida, y fue perseguido por los agentes que lograron interceptarlo, según las mismas fuentes.

Fue detenido como presunto autor de un delito de robo con fuerza en domicilio, interviniéndole diversos efectos procedentes de los ilícitos. Posteriormente, ya en dependencias policiales, se personó una mujer para denunciar un robo con fuerza en su domicilio ocurrido esa misma noche mientras ella y su hija menor dormían.

La perjudicada manifestó haber encontrado abiertas tanto la puerta de acceso a la vivienda como la del balcón, echando en falta un tarjetero con diversa documentación personal y tarjetas bancarias. Entre los efectos intervenidos al detenido se localizó dicho tarjetero, conteniendo documentación a nombre de la denunciante y de su hija.

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Las investigaciones permitieron comprobar además que el detenido ya estaba siendo investigado por la Brigada Local de Policía Judicial de la Comisaría de Alzira-Algemesí, al haber sido identificado en otros dos robos con fuerza en domicilios, cometidos con anterioridad. Por todo ello, se procedió a la imputación de tres delitos de robo con fuerza en domicilio, así como un delito de robo con violencia, siendo puesto a disposición judicial, que decretó el ingreso en prisión provisional del detenido.