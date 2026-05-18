En la localidad de Arguedas
Se investiga la muerte de una mujer en Navarra como un posible caso de violencia machista
EFE
Pamplona
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