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En la localidad de Arguedas

Se investiga la muerte de una mujer en Navarra como un posible caso de violencia machista

Dos agentes de la Policía Foral Navarra.

Dos agentes de la Policía Foral Navarra. / EP

EFE

Pamplona

Efectivos policiales investigan la muerte de una mujer en la localidad navarra de Arguedas como un posible caso de violencia machista, según han informado a EFE fuentes de la investigación. 

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