El heredero de un imperio sueco de las hamburguesas muere tras un accidente en Mallorca

Wilhelm Bergfors, de 26 años, heredero de un imperio de hamburgueserías en Suecia, falleció el pasado viernes en el hospital de Son Espases, en Palma, tras pasar un mes en estado crítico por las gravísimas lesiones que sufrió el pasado 19 de abril, cuando el coche en el que circulaba, un Porsche histórico de los años sesenta, se estrelló contra un muro en la carretera de Valldemossa. Testigos del siniestro declararon que el deportivo circulaba a gran velocidad y realizó adelantamientos temerarios antes del siniestro.

El accidente ocurrió a las siete y diez de la tarde del 19 de abril, a la altura del kilómetro 15,4 de la carretera de Palma a Valldemossa (Ma-1110). En el coche, un Porsche 356b histórico fabricado en los años sesenta, viajaban tres jóvenes suecos: Wilhelm Bergfors, de 26 años, y dos amigos de 25, un chico y una chica.

Testigos presenciales manifestaron a la Guardia Civil que habían visto el deportivo poco antes del siniestro circulando a gran velocidad y realizando adelantamientos temerarios. Al parecer, en una de estas maniobras invadió el sentido contrario y se encontró con otro vehículo de frente. Para evitar la colisión dio un volantazo y el coche se salió de la vía y se estrelló contra una pared de piedra.

El deportivo sufrió grandes daños. / DM

El siniestro mantuvo cortada la carretera de Valldemossa mientras las dotaciones de emergencia asistían a los heridos y retiraban el vehículo. En la intervención participaron los Bombers de Mallorca, ambulancias del 061 y patrullas de la Guardia Civil de Tráfico.

Uno de los implicados sufrió lesiones muy graves y fue evacuado en estado crítico al hospital de Son Espases, mientras que sus dos acompañantes resultaron heridos de carácter leve. El joven sueco permaneció en estado crítico en el hospital de Palma durante un mes, hasta que falleció el pasado viernes a causa de las lesiones. La víctima mortal fue identificada como Wilhelm Bergfors, heredero de la cadena de hamburgueserías Max, según el diario sueco Expressen.

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La Guardia Civil de tráfico abrió una investigación para determinar las causas del siniestro. Las hipótesis apuntaban a una actuación errónea y a las maniobras temerarias por parte del conductor.