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Tras el veredicto

Condenado a 13 años de cárcel por asesinar y descuartizar con una motosierra a su compañero de piso en Barcelona

El tribunal ha aplicado la eximente incompleta de altertación psíquica del procesado

Imagen del procesado durante el veredicto del jurado en la Audiencia de Barcelona

Imagen del procesado durante el veredicto del jurado en la Audiencia de Barcelona / tsjc

Germán González

Barcelona

El Tribunal del Jurado de la Audiencia de Barcelona ha condenado a J.R.H.E. a 12 años y 10 meses de cárcel por asesinar y descuartizar a su compañero de piso en Piera (Barcelona) en diciembre de 2022. Junto con la pena de prisión por un delito de asesinato y otro de profanación de cadáver el tribunal ha estimado la eximente incompleta de alteración psíquica. Además, debería indemnizar con 130.000 euros a la familia de la víctima.

En el juicio, el condenado, representado por el abogado especialista en jurados Javier Rodrigálvarez, que había matado y descuartizado a su compañero de piso, pero alegó un trastorno mental, ya que los días previos al crimen consumió alcohol y drogas que le provocaron alucinaciones y sensación de acoso. El examen forense del procesado descartó que sufriera una enfermedad mental, pese a que el magistrado lo ha tenido en cuenta para estimar parcialmente la eximente.

El sospechoso declaró que primero habría atacado a la víctima con un cuchillo y, posteriormente, con un martillo. Tras matarlo, usó una motosierra para seccionar el cadáver en trozos y así deshacerse del cuerpo: los repartió en varios puntos del municipio y luego los quemó. El tribunal ha considerado que el condenado no quiso provocar más sufrimiento a la víctima, ya que concentró los golpes mortales en la cabeza.

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En un principio, la Fiscalía pedía para el acusado 23 años y 5 meses de cárcel, aunque finalmente la pena impuesta por el Tribunal del Jurado de la Audiencia de Barcelona ha sido de casi 13 años de prisión.

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