Detenidas 20 personas en Bizkaia por estafas en la venta de mascotas por internet

La Policía Nacional ha desarticulado a un grupo organizado en Bizkaia con la detención de veinte personas acusadas de cometer estafas en la venta de mascotas mediante anuncios falsos de cachorros en internet, en los que pedían pagos bajo pretextos varios, sin llegar nunca a entregar los animales ofertados.

Según ha informado este jueves la Policía Nacional, la detención hace escasos días de estas personas se ha llevado a cabo en el marco de la operación denominada 'Scooby', desarrollada en los últimos meses por efectivos del Grupo de Delincuencia Organizada de la Policía Nacional en Bilbao de forma conjunta con agentes del grupo de delitos informáticos de Jaén.

Todos los detenidos, algunos con amplio historial delictivo, están investigados por los delitos de estafa continuada, usurpación de identidad y pertenencia a organización criminal.

Los investigadores estiman que podrían haber estafado un montante total por encima de los 50.000 euros.

El modus operandi de la organización consistía en publicar en las redes sociales más populares o plataformas online de compraventa de artículos de segunda mano anuncios fraudulentos donde se ofertaban cachorros de las razas más demandadas a precios muy asequibles, incluso a coste cero cuando lo que se ofertaba era la adopción de los canes.

Según la Policía Nacional, esta estrategia de bajos precios actuaba como "señuelo infalible" para que muchas personas se interesasen por el anuncio y se pusiesen en comunicación con ellos.

Establecido el contacto, se emplazaba a los interesados a mantenerlo través de un número de teléfono móvil que les proporcionaban, facilitándoles información sobre los cachorros e, incluso, enviando fotos a aquellos que mostraban dudas.

A partir de ese momento, los presuntos estafadores usaban distintas excusas para obtener pequeñas cantidades de dinero. Solicitaban pagos vía 'Bizum' bajo pretextos administrativos, veterinarios o de transporte, sin que en ningún caso las víctimas llegasen a recibir las mascotas.

Durante el transcurso de la investigación, los agentes de Policía Nacional han identificado a más de treinta personas de las denominadas en el argot policial como "mulas" (titulares de cuentas bancarias empleadas para recibir pagos ilegales) que, en la mayoría de los casos, pertenecen a colectivos marginales.

Pese a su arraigo en Bizkaia, el entramado criminal ha actuado por toda la geografía española, registrándose en Palma de Mallorca, Andalucía y Comunidad Valenciana el mayor número de damnificados.

Noticias relacionadas

Tras su puesta a disposición judicial, los detenidos han quedado en libertad con cargos.