¡Ojo, de nuevo la estafa bancaria en Valencia!: Roban 25.000 euros de la cuenta simulando ser de personal de seguridad del banco que está evitando un fraude

Ganarse la confianza de la víctima y suplantar la identidad del banco. Son los dos mandamientos básicos de cualquier ciberestafador que se precie, pero hay quien los eleva a cotas de excelencia. Es el caso de una valenciana a la que cuatro delincuentes han robado 25.000 euros de la cuenta bancaria mediante cuatro transferencias realizadas desde Chiclana y Jerez de la Frontera, en Cádiz, una vez que hicieron creer a un familiar suyo que eran el departamento de seguridad de su entidad financiera y que estaban tratando de hacer justo lo contrario: evitar una ciberestafa. Se llama vishing y cada día se producen decenas de casos en toda España.

Los hechos, ha informado este viernes la Guardia Civil, se produjeron hace varias semanas, cuando la titular de la cuenta corriente, residente en València, entró en la aplicación de su entidad financiera y descubrió que acababan de quitarle más de 25.000 euros mediante cuatro transferencias que no había ordenado y de las que no sabía absolutamente nada.

¿El departamento de seguridad?

Ante la posibilidad de que el familiar al que tenía autorizado en la cuenta supiese qué estaba sucediendo, lo llamó y le preguntó. Y ahí saltó la sorpresa. El apoderado le explicó que esa misma tarde había recibido un SMS aparentemente remitido por la entidad financiera, en el que se le alertaba de una supuesta operación no autorizada por importe de 15.000 euros y se le facilitaba un número de teléfono para comunicarlo.

Al llamar a ese número, el hombre fue atendido por 'operadores' que se identificaron como personal del departamento de seguridad del banco. Incluso emplearon una locución telefónica idéntica a la oficial del banco y acreditaron conocer el contenido del SMS y el importe señalado, lo que generó plena confianza y disipó cualquier sospecha en el hombre. Es lo que se conoce como vishing y se basa en pura ingeniería social.

Bajo el pretexto de bloquear la supuesta operación fraudulenta, los autores solicitaron las credenciales de acceso a la banca online de la titular y una vez que el hombre les facilitó los datos, ya solo tuvieron que acceder a la cuenta de la denunciante y ejecutar cinco transferencias por un importe total superior a 25.000 euros.

Denunciar, el primer paso

Ante esa situación, la mujer presentó una denuncia telemática en la ON-RED (Oficina Nacional de Recepción Electrónica de Denuncias) de la Guardia Civil, lo que llevó a que el Equipo @ de la Cibercomandancia inició las diligencias de investigación, centradas en el análisis de las comunicaciones con los presuntos responsables y en el rastreo del flujo económico de las cantidades sustraídas.

Como resultado de las pesquisas, los investigadores identificaron a los cuatro presuntos ciberestafadores, residentes en Chiclana y en Jerez de la Frontera, ambos municipios en la provincia de Cádiz, y enviaron a los correspondientes juzgados gaditanos las diligencias instruidas junto con los datos de los cuatro investigados.

Cómo evitar caer en el engaño. Los consejos

Como es habitual en estos casos, la Guardia Civil ha hecho hincapié en una serie de consejos para evitar caer en la trampa de los ciberestafadores, habida cuenta de que el 95 % de las estafas cometidas online tienen éxito por fallos humanos, es decir, porque las víctimas pinchan enlaces y facilitan datos personales que los delincuentes no obtendrían de ningún otro modo.

Así, para prevenir los posibles fraudes en la red, la Guardia Civil se recomienda:

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