El detenido por el apuñalamiento de Zaragoza tiene antecedentes de violencia de género con otras mujeres

El sistema Viogén no tenía registrada ninguna denuncia entre la mujer apuñalada en Las Fuentes y su expareja, Morad Z. Pero sí que se le tenía 'fichado'. Y es que, según ha podido saber EL PERIÓDICO DE ARAGÓN, en la ficha policial de este marroquí de 37 años constan antecedentes de violencia de género con otras mujeres. Así se va a hacer constar en el atestado que está instruyendo la Unidad de Atención a la Familia y la Mujer (UFAM) contra Morad Z., quien permanece en calabozos a la espera de pasar a disposición judicial en la Plaza número 3 de la Sección de Violencia sobre la Mujer.

A este individuo se le detuvo por un delito de lesiones, aunque la tipificación delictiva podría variar en las próximas horas de acuerdo al informe médico que el centro hospitalario traslade a la Policía. En cualquier caso, la vida de la víctima, una mujer cubana de 60 años, no corre peligro y en ningún momento se ha requerido su ingreso en la unidad de cuidados intenstivos (uci). Al parecer, presenta heridas en los brazos y en el abdomen tras recibir varios cortes con unas tijeras.

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Junto a ella también resultó herido su hijo, de 42 años, quien salió en su auxilio al escuchar los gritos de socorro. A él le encontró la Policía en las inmediaciones de la calle Batalla de Lepanto. Y por estas lesiones deberá responder Morad Z., por lo que el atestado también se está instruyendo por este delito. La investigación permanece abierta, eso sí.