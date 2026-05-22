En Figueres
Prisión sin fianza para el presunto autor del asesinato machista en Girona
El hombre ya había sido arrestado el domingo pasado como investigado por maltratos a la misma mujer
EFE
El magistrado del tribunal de instancia de Figueres (Girona) en funciones de guardia ha decretado este viernes prisión provisional comunicada y sin fianza para el presunto autor del asesinato machista de su expareja el pasado martes en esa ciudad, al que se acusa de un delito de homicidio doloso y de rotura de condena.
Según informa el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), el hombre ya había sido arrestado el domingo pasado como investigado por maltratos a la misma mujer, aunque el atestado y el auto reflejan que no se apreciaba "riesgo en la víctima de sufrir una agresión física grave".
Al día siguiente a la detención, el lunes, se celebró en la plaza de violencia sobre la mujer un juicio de conformidad que recogió un acuerdo entre la Fiscalía y el acusado para establecer una pena de seis meses de prisión, con suspensión de ingreso, y una orden de alejamiento.
Valoración de riesgo para mujer
Horas después, el investigado volvió a ser detenido por la Policía Local en una pelea que tenía lugar ante su domicilio y en la que se encontraba su expareja entre los implicados.
Según consta en el auto judicial, los agentes no pudieron realizar en aquella intervención un cuestionario de valoración de riesgo de la mujer, que tampoco presentó denuncia.
La Policía citó a la víctima el día siguiente a las 10:30 horas para una exploración forense y su declaración ante el magistrado de guardia.
En la causa consta que, desde el juzgado, se realizó una llamada al móvil de la mujer al ver que no acudía a la citación, sin que esta contestase al teléfono.
Paralelamente, el hombre pasó a disposición judicial y, ante magistrado y Fiscalía, se acogió a su derecho a no declarar sin que se dispusiese en aquel momento de informe de lesiones por parte de alguna instancia, según señala el TSJC.
Fuentes cercanas al caso precisan, sin embargo, que horas antes del crimen, la mujer había acudido a un centro hospitalario para recoger el parte de lesiones.
Después de que nadie reclamase medidas para el detenido, el magistrado, que según señala el TSJC no puede acordarlas si nadie las solicita, acordó su puesta en libertad, dejando la causa abierta y trasladándola a la plaza de violencia sobre la mujer, que es donde se había celebrado el juicio que había acabado en acuerdo entre Fiscalía y acusado.
Al TSJC no le consta antecedente judicial de violencia alguno antes de los hechos del domingo, que comportaron el arresto del hombre, ni otro documento acreditativo de visita médica, intervención sanitario o lesiones.
La mujer, de 32 años y nacionalidad hondureña, resultó acuchillada el martes en plena calle después de que su expareja, un ciudadano español de 48 años, quebrantase la orden de alejamiento que había acordado con Fiscalía.
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