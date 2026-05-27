La Policía Nacional desarticula en Málaga una trama de tráfico de migrantes cubanos

Una operación de la Policía Nacionalcontra una trama internacional dedicada al tráfico de personas de origen cubano ha puesto el foco en la provincia de Málaga, destino final de las víctimas y donde se han producido siete de las ocho detenciones que se han producido en España.

La investigación ha revelado que los migrantes volaban hasta Belgrado (Serbia) y desde allí eran trasladados en vehículos hasta España a través de una ruta que supera los 4.000 kilómetros a través de Macedonia del Norte, Grecia, Italia y Francia. Los agentes estiman que la organización facilitó la entrada clandestina a nuestro país a cerca de 40 personas, por lo que se les atribuyen los delitos de pertenencia a organización criminal, favorecimiento de la inmigración irregular, falsedad documental y blanqueo de capitales. Los arrestos se han llevado a cabo en Torremolinos (6), Alhaurín de la Torre (1) y Zamora (1), incluidos dos de los responsables de la organización.

Los detenidos están investigados por organización criminal, favorecimiento de la inmigración irregular, falsedad documental y blanqueo de capitales

Bolsa de viaje

La investigación arrancó con las declaraciones de varios testigos que coincidían en que el entramado ofrecía a los ciudadanos cubanos un paquete denominado "bolsa de viaje que costaba unos 3.000 euros que incluía billetes de avión, cartas de invitación, seguros médicos y reservas hoteleras. A partir de aquí, los migrantes iniciaban su trayecto por vía aérea hasta la ciudad serbia, donde eran recibidos por miembros de la organización asentados en ese país. Luego se desplazaban por carretera hasta la frontera con Macedonia del Norte, continuando hacia Grecia para acceder al espacio Schengen. Desde tierras griegas atravesaban varios países hasta llegar a España, destino en el que buscaban establecerse y solicitar protección internacional.

Según la policía, esto supone eludir la "normativa europea y española en materia de entrada, tránsito y estancia de extranjeros". Además, los investigadores han podido constatar que, en ocasiones y aprovechándose de la situación de vulnerabilidad de las víctimas, la organización los abandonaba a su llegada a Macedonia del Norte. "Allí quedaban a su suerte, incluso a cargo de menores de edad, en situación de extrema necesidad, sin alimentos, con la barrera del idioma y sin condiciones mínimas de higiene", han añadido.

La Dirección General de la Policía ha explicado que la red contaba en Serbia con pisos de seguridad y establecimientos sin las condiciones mínimas de habitabilidad donde los migrantes eran hacinados e incluso "les coartaban su libertad de movimientos bajo amenazas". En España, el grupo se encargaba del último eslabón del periplo migratorio: Málaga. Aquí eran instruidos para regularizar su situación en nuestro país.

'Pérdida' del pasaporte

Previamente a la petición de protección internacional, los migrantes eran instruidos para que denunciaran la pérdida de sus pasaportes y así no dejar constancia de la ruta migratoria seguida. "Así evitaban que se cotejara su entrada irregular en Europa a través de los sellos estampados en sus documentos a la llegada a Serbia, lo que podría conllevar el bloqueo de cualquier solicitud de protección internacional en España", han indicado en un comunicado. Con la obtención de pasaportes nuevos, durante las entrevistas de solicitud de asilo y refugio los migrantes alegaban su reciente llegada a territorio español, pudiendo de este modo acogerse a esa protección.

Transferencias internacionales

La investigación ha acreditado 27 episodios de favorecimiento de la inmigración ilegal mediante este modus operandi desde el año 2021, por el cual al menos 40 personas de origen cubano habrían accedido de manera irregular a nuestro país a cambio de cantidades cercanas a los 3.000 euros. Para recibir los pagos de los migrantes, la organización usaba empresas de transferencias monetarias internacionales, aplicaciones de pagos e incluso criptomonedas, evitando de esta forma el seguimiento y control de los desembolsos de los traficados, según la Policía Nacional. A través del análisis financiero realizado a lo largo de la investigación se analizaron un total de 2.252 envíos de dinero de los investigados asentados en España en los cuales se transfirieron un total de 380.775 euros.

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En el operativo final se han realizado cuatro registros domiciliarios y una inspección en un establecimiento hostelero de la provincia de Málaga, en los que se han incautado de 9.070 euros y 7.120 pesos cubanos en efectivo, dos armas simuladas, dos terminales móviles, 24 tarjetas bancarias y diversa documentación. Además, se ha procedido al bloqueo y embargo de 28 cuentas y productos bancarios.