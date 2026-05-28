La Policía Local de Bétera confirma que la víctima de la agresión sexual de Rafa Mir dijo que eran consentidas

"Han estado llamándote violador durante dos años para ahora coger un trato. No han hecho nada y ¿ahora qué quieren?". De esta forma tan tranquila los jugadores Rafa Mir y Pablo Jara se hablaban entre ellos poco antes de iniciarse el juicio, ante la posibilidad de llegar a un acuerdo entre las partes y evitar revivir los hechos. Al final no se han declarado culpables y la Sección Cuarta de la Audiencia de València ha acogido esta mañana el juicio contra ambos jugadores acusados de agresión sexua

A pesar de la expectación que ha generado el juicio, los dos futbolistas han pedido declarar al final de la sesión y han señalado que saben los motivos por los que iban a ser juzgados. La primera en declarar ha sido la víctima de Rafa Mir quien ha narrado lo ocurrido aquella noche y madrugada entre el 31 de agosto y el 1 de septiembre. Una fiesta que comenzó en un apartado VIP de una discoteca de València y donde la joven ha señalado que no sabía quién era Rafa Mir. Es más, ha explicado que se enteró en el taxi cuando iban camino de la casa de él dado que fueron a una lujosa urbanización y viendo las casas de la zona le preguntó a qué se dedicaba, respondiendo Mir que "soy futbolista".

Esta chica ha contado lo ocurrido aquella madrugada en el chalé de Rafa Mir en Bétera y ha sido tajante a la hora de relatar los hechos. Además ha criticado que la Policía Local de Bétera no la tomara en serio cuando se presentaron en el lugar de los hechos. También lo han hecho la otra víctima y el padre de una de ellas, cuando señalan que los agentes les dijeron que no había pasado nada, únicamente le habían dado un puñetazo a una chica.

Las dos chicas que denunciaron haber sido agredidas sexualmente por los jugadores Rafa Mir y Pablo Jara han relatado hoy lo que vivieron en el chalé de la urbanización de Bétera aquella madrugada de septiembre de 2024. Se han mantenido en sus versiones señalando una de ellas que, tras haber sido agarrada por Mir e introducida en el baño, cuando logró zafarse de él salió con un ataque de ansiedad, no pudiendo respirar, "tenía miedo y ganas de irme" momento en el que ha roto a llorar recordando lo sucedido. La amiga no entendía lo que pasaba en ese momento, fueron echadas y le dieron un manotazo en la cara a una de ellas

"Le dije que parar y paró"

La agente de la Policía Local de Bétera ha confirmado en sede judicial que habló con las víctimas y que les manifestaron que las relaciones fueron consentidas explicando que, tras dejar la discoteca se fueron a casa de Rafa Mir y que en el taxi una de ellas se sintió molesta porque el futbolista estaba tonteando con una y no con la otra. La Policía que actuó ha relatado que, tras entrevistarse con una de las afectadas, le dijo que "intimaron en el baño" y que "se sintió incómoda" por lo que le pidió "que parara y paró" volviendo todos a la piscina.

Un hecho que ha sorprendido y hasta al propio magistrado le ha extrañado la declaración sobre todo cuando, sin venir a cuento, una de las chicas le explica a la agente que han mantenido relaciones sexuales.

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