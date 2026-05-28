El Tren de Aragua, la banda más peligrosa del mundo, ya opera en España: busca chalés de lujo y maniata y encañona a sus víctimas

El Tren de Aragua, la banda criminal más peligrosa del mundo, la misma a la que Donald Trump ha declarado la guerra por introducir droga en EEUU desde Venezuela, ya está instalada en España, operando como en uno de los muchísimos países, sobre todo latinoamericanos, por los que se ha extendido.

Su asentamiento en España preocupaba mucho a la Policía Nacional, que había creado incluso una unidad especializada en la Comisaría de Información que trabaja en secreto para monitorizar los movimientos de la organización criminal. Fruto de su trabajo se había conseguido detener en los ultimos dos años a dos importantes integrantes del grupo, pero lo cierto es que una nueva operación de las Fuerzas de Seguridad ha venido a confirmar que sus tentáculos criminales ya están actuando aquí, en concreto una célula dedicada a robos con violencia.

Agentes de la Policía Nacional han detenido a seis de sus integrantes como presuntos responsables de delitos de pertenencia a organización criminal, robo con violencia, detención ilegal, estafa y contra la salud pública.

Un millón y medio en joyas

Las pesquisas se iniciaron en el mes de agosto de 2025, cuando los agentes tuvieron conocimiento de un robo con violencia en el interior de una vivienda unifamiliar ubicada en una urbanización privada en las afueras de la ciudad de Madrid. Los autores, provistos de armas de fuego cortas y un potente inhibidor de antenas, se apoderaron de piezas de relojería y joyas por valor de 1.500.000 euros, un total de 200.000 euros en efectivo, así como una transmisión de criptomonedas por un importe de 1.300.000 euros.

Las víctimas, amordazadas y atadas de pies y manos

Las gestiones de los investigadores revelaron que dos de estos sujetos se encontraban implicados en otro robo con violencia ocurrido tan solo tres días antes. En esta ocasión la víctima, llegada a España unas horas antes, se alojaba en el interior de un apartamento de alquiler vacacional. Los autores, armados con pistolas, se llegaron a apoderar de diferentes efectos de valor e intentaron, en esta ocasión sin éxito, la transferencia de los fondos de su cuenta bancaria.

En ambos hechos, las víctimas fueron amordazadas y atadas de pies y manos con cinta adhesiva y bridas, manteniendo a las víctimas en esta situación de indefensión durante casi cinco horas. En este lapso de tiempo sufrieron diversas agresiones y fueron intimidados por los sujetos, llegando a ser apuntados en la cabeza con las pistolas tras introducir un cartucho en la recámara.

En paralelo, se produjo un tercer hecho de idénticas características en otro apartamento vacacional. Como respuesta a la resistencia mostrada por el perjudicado, llegado a España durante los días previos, uno de los autores efectuó un disparo, provocándole importantes lesiones en el rostro, con riesgo real para su vida, motivo por el cual se hicieron cargo los investigadores de homicidios.

Selección minuciosa de las víctimas

Los agentes especializados en delincuencia organizada pudieron llegar a constatar este extremo al observar que su modus operandi se basaba en la selección de personas de alto poder adquisitivo, sobre las que realizaban vigilancias previas a fin de conocer sus movimientos y rutinas, o con las que concertaban encuentros en apartamentos vacacionales simulando diferentes motivos.

Asimismo, este entramado criminal disponía de gran cantidad de material que empleaban tanto para la consecución de sus objetivos como para lograr la impunidad de sus actos, entre las que destacan armas de fuego cortas, elementos para ocultar sus rostros, placas de matrícula falsificadas e inhibidores de frecuencia.

Una vez establecida la identidad de los seis individuos que conformaban la organización criminal, la autoridad judicial autorizó la entrada y registro en seis domicilios vinculados a los investigados en Madrid, Murcia y en la localidad de Camarma de Esteruelas (Comunidad de Madrid).

Entre los efectos intervenidos, destacó la aprehensión de un arma de fuego simulada, un inhibidor de frecuencia, dos juegos de placas de automóvil dobladas, diversos relojes y joyas, 100 gramos de diversas sustancias estupefacientes (MDMA y ketamina, fundamentalmente), varios terminales móviles y más de 2.700 euros en efectivo.

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Por todos estos hechos, estos seis individuos fueron detenidos como presuntos responsables de delitos de pertenencia a organización criminal, robo con violencia, detención ilegal, estafa y contra la salud pública, siendo puestos a disposición de la autoridad judicial. Se ha decretado el ingreso en prisión de tres de sus miembros.