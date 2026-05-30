Luto en el Rallye de la Cerámica: Fallece el copiloto Samuel Ortiz y su hermano Jordi, herido muy grave en un accidente en Castellón
El siniestro sufrido por los castellonenses ha provocado la suspensión de la prueba “en señal de duelo y respeto”
Dolor y consternación en el Rallye de la Cerámica. Si la noche de este viernes ya se presagiaba que un grave accidente podía traer malas noticias, la peor de ellas se ha confirmado esta madrugada: El copiloto castellonense Samuel Ortiz ha perdido la vida en el trágico siniestro, mientras que su hermano Jordi, el piloto del coche, ha resultado muy gravemente herido, siendo atendido en el Hospital General de Castellón.
El accidente se ha producido en el segundo tramo de la prueba, que en la presente edición estrenaba su puntuabilidad para el Campeonato de España de Rallyes Históricos. La carrera se ha suspendido, según ha confirmado la propia organización, “en señal de duelo y respeto”. El Comité Organizador del Rallye de la Cerámica 2026 ha trasladado también su “más sentido pésame a todos los familiares y amigos de Samuel” y deseado “la pronta recuperación de Jordi”.
Jordi y Samuel pilotaban el equipo número 32 de la competición, corrían a bordo de un Honda Civic SiR, y se caracterizaban por su pasión por el mundo del motor. De hecho, esta era su segunda temporada participando en el Campeonato Autonómico, de hecho finalizaron en quinta posición en su debut, y estaban cosechando unos resultados excelentes pese a no partir a priori con el mejor coche, destacando su participación en el Rallye de La Nucía en el pasado mes de noviembre.
El Rallye de la Cerámica, que está a punto de cumplir 40 años de vida, acaba de escribir esta pasada madrugada una de sus páginas más negras de su historia con un accidente que teñido de luto el mundo del motor no solo de la provincia de Castellón sino de todo el panorama nacional. El siniestro se ha producido en la primera de las dos jornadas de la 36ª edición de la carrera, concretamente en un tramo próximo al embase del Sitjar, en el término municipal de Ribesalbes, cuando un impacto con un guardarraíl habría provocado el percance.
La prueba presentaba en este 2026 un recorrido más largo y completo que el de años anteriores. En total eran 94 los equipos participantes, siendo esta una de las participaciones más numerosas de los últimos años. Descanse en paz Samuel y pronta recuperación para su hermano Jordi.
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