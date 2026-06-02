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Un joven muere por un disparo con arma de fuego en un tiroteo en Madrid

Efectivos de la Policía Local de Torrelodones y Guardia Civil investigan lo sucedido

Un agente de la Guardia Civil junto a un vehículo oficial.

Un agente de la Guardia Civil junto a un vehículo oficial. / Archivo

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EFE

Madrid

Un joven ha fallecido esta noche por un disparo con arma de fuego en la localidad madrileña de Torrelodones (Madrid), según ha podido confirmar EFE.

En un primer momento, el chico de 21 de años ha sido trasladado herido a un centro hospitalario, donde finalmente ha fallecido.

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Efectivos de la Policía Local de Torrelodones, que fueron los primeros en llegar al lugar, y Guardia Civil investigan lo sucedido aunque por el momento no hay detenidos. Al parecer, la víctima resultó alcanzada en un tiroteo entre bandas rivales.

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