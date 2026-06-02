El jurado declara culpable a los tres acusados por el crimen del gestor inmobiliario de Manises

No ha habido sorpresas en el veredicto. El jurado popular que ha estado juzgando, desde el pasado lunes, el crimen del asesor inmobiliario de Manises, José María Lluna Taberner considera culpables de asesinato a Rosa R. F., a su primo Antonio F. C., y Darwin A. A. Los tres que, de común acuerdo, tras unos días de amistad y drogas, acabaron con su vida de una forma cruel la madrugada del 20 de marzo de 2024.

El móvil del crimen fue robarle 126.000 euros que la víctima tenía en su cuenta bancaria y que, previamente, Antonio había descubierto cuando José María pagó con un bizum y quedó al descubierto su saldo bancario. Para ello, los tres planificaron un robo que acabó con un cadáver de por medio y una confesión inesperada.

Así las cosas, los hombres y mujeres que han configurado el jurado popular han tenido en cuenta el circunscribirse a los que se denominó hechos no controvertidos, es decir, lo que ocurrió en la habitación, pero también a los hechos periféricos que ponían de manifiesto ese plan que habían urdido y cómo durante ese lapso de tiempo desde que lo agreden hasta que lo abandonan muerto, hay pruebas de la participación de los tres. Así lo han dejado claro, prácticamente por unanimidad en la mayoría de las respuestas del cuestionario.

Los audios delatan a los tres

Para el jurado popular este ha sido un crimen excepcional pues han podido escuchar, paso por paso, lo que sucedió aquella madrugada y lo que le hicieron a José María, un hecho que casi nunca se da en un crimen. Las voces pidiendo ayuda, suplicando hasta el último aliento, así como las de los autores exigiéndole las claves del teléfono y la cuenta para robarle el dinero, tardarán mucho en olvidarlas tanto los hombre y mujeres del jurado como los familiares y público que asistió a la sesión inicial.

Las respuestas que el jurado ha dado a las cuestiones planteadas no dejan lugar a duda que José María sufrió de una forma despiadada e innecesaria pues queda probado que le introdujeron objetos por la boca -entre ellos un pañuelo de papel- que le interrumpió la entrada de aire y por tanto la asfixia.

En la lectura del veredicto también ha quedado claro que los tres no consiguieron su propósito, el de las claves para quitarle el dinero a la víctima, y por eso se marcharon de la vivienda intentando ocultar sus rostros y por una salida de emergencia.

Atendida en el Hospital

Una lectura, la del jurado, que se ha retrasado durante más de dos horas debido a que, Rosa, una de los tres acusados, está en avanzado estado de gestación y, esta misma mañana, era atendida en un Hospital por dolores propios de estar a pocas semanas de dar a luz. Hasta que no se le ha realizado una exploración completa y los médicos han visto que no había peligro y le han dado el alta, no ha comenzado la lectura del veredicto por parte del portavoz del tribunal.

La acusada ha sido conducida en ambulancia y escoltada por agentes hasta la Ciudad de la Justicia donde, pasadas las dos de la tarde, ha comenzado la lectura del veredicto que la declara culpable del asesinato, tanto a ella como a Darwin y Antonio.

Rebaja de pena por confesión

Para el Ministerio Fiscal, los tres son culpables y actuaron de común acuerdo pero, tras haber escuchado el veredicto del jurado ha destacado que, Rosa R. F., fue determinante para que se supiera todo y, aún respetando la decisión del jurado, el fiscal José Miralles se dirigía al Magistrado-Presidente de la sala solicitándole que graduara la pena en su nivel más bajo a la hora de valorar lo que hizo la acusada, es decir, la confesión de los hechos y solicitaba se tuviera en cuenta la atenuante muy cualificada.

Es por ello que, a la espera de la sentencia, el fiscal Miralles ha pedido para Rosa una pena de 18 años de cárcel por el asesinato de José María Lluna y 2 años y 6 meses de prisión por el robo con violencia, es decirt, un total de 20 años y no los 25 que, inicialmente, solicitaba.

Para Darwin A. A., el representante público ha pedido una pena de 21 años como autor de un delito de asesinato y la de 4 años y 6 meses por el robo con violencia. Eso sí, se le conmutará una parte por la expulsión de España una vez haya cumplido, al menos, 10 años de condena. La pena que se le solicita es de 25 años y 6 meses en total.

Y en último lugar está Antonio F.C., a quien se le presume el cabecilla de lo ocurrido, el Fiscal eleva la pena de cárcel hasta los 23 años por asesinato y 4 años y 6 meses por el robo con violencia, es decir, en total 27 años y medio de cárcel.

Las defensas recurrirán

Tras la lectura del veredicto, el presidente de la Sala ha agradecido la labor de los miembros del jurado y ha dado la palabra a las defensas para que argumentaran sus posiciones.

El abogado de Rosa R. F., ha sido el primero en anunciar que el veredicto del tribunal del jurado sería objeto de recurso.

La letrada de Darwin A. A., la abogada Nair Sellés, nada más escuchar el veredicto ha defendido la inocencia de su cliente dado que no se halló ADN suyo sobre la víctima y ha anunciado que recurrirá el fallo, aunque en él se haya tenido en cuenta la atenuante de drogadicción de Darwin cuando cometió el crimen.

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El abogado de Antonio F. C., el letrado Pedro López, también ha mostrado su "disconformidad" y presentará recurso donde pedirá que se le apliquen las penas en grado mínimo "porque no tenía antecedentes penales" cuando ocurrieron los hechos y además no entiende que se le aplique lo del robo con violencia cuando a su cliente no se le ocupó ningún objeto o dinero del fallecido.