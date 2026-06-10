Violencia en Cataluña
Un hombre que se paseaba por Barcelona con dos cuchillos deja un herido y acaba detenido por la Guardia Urbana
Diversas llamadas al 112 alertaron de un individuo con armas blancas, visiblemente alterado y con actitud amenazante
¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferenteAñádenos en Google
Redacción
Barcelona
Un hombre visiblemente alterado hirió levemente a otra persona tras pasearse con dos cuchillos por la avenida del Paral·lel de Barcelona este pasado 9 de junio. Tras los avisos al 112 de diversas personas, la Guàrdia Urbana de Barcelona redujo al individuo después de que este desobedeciera las órdenes policiales.
Fuentes de la Guàrdia Urbana confirman a EL PERIÓDICO que el atestado policial se instruyó por un presunto delito de atentado a la autoridad y lesiones leves.
El caso, adelantado por 'El Caso', culminó con la intervención policial, que requirió del apoyo de diversos agentes dada la actitud "amenazante" del sujeto, que acabó lanzando los cuchillos al suelo.
- La Generalitat ya ha dragado 80.000 metros cúbicos de lodos del 'tapón' de la desembocadura del Segura
- Manuel Manzano, veterinario: “El remedio barato que ayuda a mantener las pulgas lejos de tu perro”
- Educación acepta mejoras en las ratios a propuesta de los sindicatos para que los profesores dejen el paro indefinido
- Ya ha entrado en vigor: la Ley de Bienestar animal prohíbe tener a un perro en la terraza y las multas pueden ser de hasta 50.000 euros
- Tráfico en Alicante: más de 5 kilómetros de retenciones en la AP-7 por un accidente en La Vila
- Elche rescata un amonite de 150 millones de años en una losa del suelo junto a la basílica de Santa María
- Más personas sin hogar en los alrededores de la montaña del huevo de Alicante: 'Intentamos convivir de la mejor manera posible
- Alberto Sanz, entrenador canino: 'Si aún le das de comer a tu perro en el comedero, tíralo ya