Benalmádena
Detenido un matrimonio por dejar solos a sus tres hijos pequeños en las zonas comunes de un hotel de Málaga para irse de copas
Los pequeños, uno de seis meses, otro de un año y otro de cuatro años, fueron trasladados a un hospital con síntomas de insolación y los dos más pequeños han dado positivo por cocaína
Jose Torres
La Policía Nacional ha detenido a un matrimonio extranjero por presuntamente dejar solos a sus tres hijos menores de edad en un hotel de Benalmádena. Según ha podido saber La Opinión, los arrestados habrían dejado solos a los pequeños (uno de seis meses, otro de un año y un tercero de cuatro años) en el área de piscinas del Holiday World Resort, un complejo vacacional de régimen de todo incluido, sin la supervisión de adultos mientras ellos estaban de fiesta y consumiendo bebidas alcohólicas en otra zona del complejo.
Las fuentes han asegurado que, al destaparse la situación, los niños han sido atendidos en el lugar y finalmente trasladados con síntomas de insolación al Hospital Materno Infantil de Málaga, donde han sido sometidos a diferentes pruebas para comprobar su estado de salud. En uno de los análisis realizados a los menores, los dos más pequeños han dado positivo en cocaína.
Los menores quedan bajo tutela
Los menores se encuentran actualmente bajo cuidado médico y han quedado bajo la tutela del Servicio de Protección de Menores de la Junta de Andalucía. Los progenitores han sido detenidos como presuntos autores de un delito de abandono de menores, aunque la investigación sigue abierta para averiguar, entre otras cosas, cómo entraron en contacto con la droga los pequeños. La Comisaría Provincial no ha atendido la consulta de este diario sobre este asunto.
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