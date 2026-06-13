Una mujer fallece tras precipitarse de un undécimo piso en Alicante

Tragedia en la urbanización Parque de las Naciones. Una vecina del residencial ha fallecido este sábado tras precipitarse desde su vivienda, situada en la undécima planta del bloque 2 del conjunto en La Condomina.

La mujer, que vivía sola y ya superaba los sesenta años, era conocida por multitud de vecinos, quienes mostraron su pena por un hecho que, además, fue atestiguado directamente por varios de ellos a primeras horas de la tarde de este sábado.

El levantamiento del cadáver acabó por realizarse pasadas las 17 horas. La Policía, que continúa investigando, mantiene todas las hipótesis abiertas sobre las causas de esta muerte. Los vecinos, incapaces de salir de su asombro, han señalado que pudieron ver a la finada la misma mañana de este sábado, sana y de buen ánimo.