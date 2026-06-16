Accidente aéreo
Herido el piloto de una avioneta tras chocar contra una torre de alta tensión en Sevilla
El piloto de la aeronave, que realizaba labores de fumigación, ha sido trasladado a un centro hospitalario tras el accidente en Isla Mayor
Claudio Guarino
El piloto de una avioneta ha resultado herido este martes en el municipio sevillano de Isla Mayor después de que la aeronave, que realizaba labores de fumigación, chocara contra una torre de alta tensión y acabara precipitándose al suelo.
Emergencias 112 Andalucía ha informado de que a las 6:58 horas se ha recibido un aviso de que la avioneta se había precipitado cerca de la carretera A-8053.
A la zona se ha derivado un dispositivo formado por Guardia Civil, Policía Nacional, servicios sanitarios y bomberos.
Las dotaciones de los parques de Mairena del Aljarafe, Sanlúcar la Mayor y los voluntarios de Pilas, en la provincia de Sevilla, liberaron y estabilizaron al piloto, que ha sido trasladado a un centro hospitalario.
Los bomberos siguen en la zona controlando el derrame de combustible sobre el pavimento.
- La provincia de Alicante blinda sus playas... un mes después de arrancar la temporada de baño
- El Ayuntamiento de Elche realiza 60 inspecciones y anuncia los primeros cierres de campas junto al aeropuerto
- La consellera sobre la bajada de ratios que piden los sindicatos: 'Habría que construir al menos un tercio de los centros que hay ahora
- Una riña vecinal por una fiesta con la música alta acaba con un tiroteo, tres heridos y nueve detenidos en Alicante
- Hoy se cumplen 44 años de la mayor goleada en un Mundial y tuvo lugar en Elche
- El técnico de Vivienda imputado por Les Naus: 'Apliqué lo pactado sobre la unidad de convivencia, pero al estallar el escándalo mis jefes no me dejaron ni hablar
- Nuevo parking para Hogueras: 140 plazas en el centro de Alicante
- Una manta negra a 70 grados logra matar la caña asiática del río de Xixona