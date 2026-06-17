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La Policía Nacional encuentra un cadáver en una nevera de un piso en Castellón

La investigación sigue su curso y de momento no se han ofrecido más detalles sobre el suceso

Imagen de un vehículo de la Policía Nacional.

Imagen de un vehículo de la Policía Nacional. / EFE

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EFE

Castellón de la Plana

Agentes de la Policía Nacional han hallado un cadáver en una nevera en un piso de la ciudad de Castellón, según han informado fuentes policiales, que han indicado que se están investigando las circunstancias del suceso.

Las mismas fuentes han señalado que este miércoles se ha producido una reunión con los grupos de investigación policiales que están recabando información y pesquisas sobre el hallazgo del cadáver con la autoridad judicial.

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La investigación sigue su curso, según ha informado la Policía Nacional, y de momento no se han ofrecido más detalles sobre el suceso.

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