Dos niños entran armados con un cuchillo y un bate en su instituto de Foios

El instituto público de Foios, el IES Escultor en Francesc Badia, ha vivido esta mañana momentos de máxima tensión cuando dos alumnos de 13 y 14 años han irrumpido en las clases armados con un cuchillo y un bate de béisbol para, según fuentes de toda solvencia, matar al menos a una alumna de 1º de la ESO, aunque otras fuentes apuntan a que pretendían atacar a más compañeros de instituto. Por fortuna, han sido desactivados a tiempo y únicamente una alumna, la que era su objetivo principal, ha sufrido heridas de carácter leve en un brazo.

Al parecer, los dos chicos habían estado planeando el ataque desde hace tiempo y todo apunta a que ambos estaban siendo víctimas de bullying, en uno de los casos, al menos, porque uno de los protagonistas sería una persona trans. De momento, la Guardia Civil continúa con la investigación para aclarar por completo lo sucedido.

Según la información a la que ha tenido acceso este diario, los dos adolescentes han entrado en la clase de 1 de la ESO y quien portaba el cuchillo habría intentado atacar en el cuello a la alumna, quien ha sorteado el arma, por lo que finalmente el filo solo le ha causado heridas leves en un brazo.

De manera automática, han sido increpados y desarmados por el docente.

El de 13 es inimputable

Nada más producirse el incidente, el profesorado ha alertado a la Guardia Civil, que ha enviado numerosas unidades al lugar. El menor de 14 años ha sido detenido y el otro solo ha sido entregado a sus padres, confirma la Comandancia de la Guardia Civil, dado que no puede ser arrestado ni incriminado penalmente hasta los 14 años, la edad mínima para ser responsable de un delito.

Además, los agentes se han incautado de las armas.

Notas escritas con sus intenciones

Los dos chicos, ambos estudiantes de 2º de la ESO, han dejado notas escritas en las que recogían sus intenciones y en las que, al parecer, explicaban que trataban de vengar el acoso que decían estar sufriendo.

En esas notas anunciaban, según las fuentes citadas, que su intención era acabar con la vida de compañeros de clase, especialmente de la alumna a la que han atacado, a quienes consideraban implicados en ese acoso.

El IES de Foios da servicio a alumnado no solo del porpio municipio, sino también de Albalat dels Sorells, Emperador y Albuixech.

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