Detenido un hombre por atropellar a un guardia civil en una operación antidroga en Cádiz

La Guardia Civil ha detenido en Chiclana de la Frontera (Cádiz) a un hombre acusado de atropellar presuntamente de forma intencionada a un agente durante una intervención contra actividades de 'petaqueo', el abastecimiento logístico de embarcaciones empleadas habitualmente por redes de narcotráfico.

Según ha informado la Guardia Civil en un comunicado, los hechos ocurrieron durante la madrugada, cuando el Sistema Integrado de Vigilancia Exterior (SIVE) detectó una embarcación de alta velocidad que se aproximaba a la playa de La Barrosa para ser abastecida de víveres.

Tras activarse un dispositivo en el que participaron agentes de la Unidad de Seguridad Ciudadana de la Comandancia (USECIC) y patrullas del puesto de Chiclana, la embarcación abandonó la zona al advertir la presencia policial y puso rumbo mar adentro.

Durante la actuación, uno de los agentes persiguió a pie a uno de los participantes en las labores de abastecimiento, que logró acceder a un vehículo.

La Guardia Civil sostiene que el conductor arrancó el turismo y se dirigió contra el agente, al que atropelló presuntamente de forma intencionada, lo que le causó diversas contusiones y magulladuras.

El guardia civil pudo facilitar a sus compañeros la dirección de huida y las características del vehículo antes de ser atendido.

Poco después, dos patrullas localizaron al sospechoso en una calle sin salida, donde, según la investigación, embistió de forma reiterada a los vehículos policiales que trataban de interceptarlo, provocando lesiones a otros dos agentes.

Finalmente fue detenido como presunto autor de dos delitos de atentado contra agentes de la autoridad, dos delitos contra la seguridad vial y otro relacionado con actividades de apoyo logístico al narcotráfico.

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La Guardia Civil mantiene abierta la investigación y no descarta nuevas detenciones.