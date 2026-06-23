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Dos niños de 8 y 10 años trasladados al hospital tras un incendio en una vivienda de Burriana

El fuego, ya extinguido, ha afectado a varios enseres situados en el hueco de la escalera de una vivienda unifamiliar de tres plantas

Por suerte no hay que lamentar daños personales en el incendio de la vivienda de Burriana.

Por suerte no hay que lamentar daños personales en el incendio de la vivienda de Burriana. / SIAB

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Rafael Fabián

Dos menores han sido rescatados este martes tras declararse un incendio en una vivienda unifamiliar de tres plantas en Burriana. Según la información facilitada por fuentes oficiales, el fuego ha afectado a diversos enseres situados en el hueco de la escalera del inmueble. Fruto del incendio, una ambulancia ha trasladado a un niño de 8 años y a una niña de 10 años al Hospital La Plana de Vila-real por inhalación de humo.

Imagen de los bomberos desplazados al lugar de los hechos.

Imagen de los bomberos desplazados al lugar de los hechos. / SIAB

Los menores, que se encontraban en el interior de la vivienda, subieron hasta la terraza superior, desde donde fueron extraídos sin mayor problema por agentes de la Guardia Civil y de la Policía Local de Burriana. El incendio, al que se movilizaron efectivos de Bombers Diputació Castellón del parque Plana Baixa, ya ha sido extinguido.

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