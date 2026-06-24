Desalojados 124 internos de una residencia de mayores de Mallorca tras al declararse un incendio

Un incendio declarado esta mañana ha obligado a desalojar a 124 ancianos y 26 trabajadores de una residencia de mayores de l localidad mallorquina de Inca. Según las primeras informaciones, el siniestro no ha dejado heridos graves, pero un técnico de mantenimiento y una mujer de avanzada edad han sido trasladados al hospital para ser sometidos a una revisión. Los equipos de emergencias han montado un hospital de campaña en el lugar para atender a los afectados mientras los bomberos trabajaban para sofocar las llamas y ventilar el edificio. Los mayores no podrán regresar al centro debido a la cantidad de humo que se ha acumulado, y los responsables de la residencia y el Institut Mallorquí d'Afers Socials trabajan ahora para reubicarlos en otros centros.

Los hechos han ocurrido hacia las diez menos cuarto de la mañana en la residencia Seniors, situada en la calle Joan Fuster, en Inca. Según han explicado fuentes de los servicios de emergencias, se ha detectado un incendio en la planta baja y los responsables del recinto han optado por desalojar a todos los internos. El operativo ha sido complicado, ya que algunos de los usuarios tienen problemas de movilidad y han precisado ayuda, pero no ha habido que lamentar ningún herido ni intoxicado. Los ancianos desalojados han sido trasladados a un colegio cercano, donde permanecen a la espera de que acaben los trabajos.

Al lugar han acudido rápidamente patrullas de la Policía Local de Inca y de la Guardia Civil, dotaciones de los Bombers de Mallorca de los parques de Inca, Alcúdia y Manacor y efectivos de Protección Civil. El fuego ha comenzado al parecer en un cuadro eléctrico y ha generado una gran humareda que se ha extendido por el recinto. Los bomberos han conseguido sofocar el incendio hacia el mediodía, tras lo que han iniciado las labores para ventilar el edificio.

La primera valoración apunta a que los ancianos no podrán volver hoy a la residencia porque el humo se ha dispersado por buena parte del inmueble. El IMAS y la dirección de la residencia Seniors están buscando otros centros donde poder reubicar a los mayores. Algunos familiares han acudido al lugar, donde se ha habilitado un espacio para que puedan estar con los ancianos.

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Sin electricidad

"Hemos recibido el aviso de que había humo que salía de la residencia y que se estaba evacuando el edificio. Hemos activado los parques de Inca, Manacor y Alcúdia. El personal de la residencia había iniciado los trabajos de evacación. Todo el edifico estaba inundado de humo y en una de las alas se había desarrollado un incendio bastante potente que había inundado todo el edificio", ha explicado uno de los mandos de los Bombers de Mallorca. "Hemos estado extinguiendo y después nos hemos encargado de la ventilación para que el edificio pueda volver a ser funcional de la manera más rápida posible. El problema es que no tiene electricidad y hay partes afectadas por el humo, aún huele y algunas habitaciones están ennegrecidas".