Operación policial
La Policía Nacional interviene 80 kg de cocaína y dos armas en Valencia
La incautación en Valencia se suma a los más de 322 kilogramos de estupefacientes y 554.000 euros en efectivo intervenidos en la Operación Diana
EFE
La Policía ha intervenido en Valencia 80 kilos de cocaína, dos armas de fuego y 117 cartuchos de calibre 9 milímetros en relación a una operación desarrollada en el ámbito nacional que logró desarticular un grupo dedicado al tráfico de drogas a gran escala en abril de 2025.
La incautación de esta cantidad de cocaína se enmarca en una de las últimas líneas de investigación que quedaron abiertas en la Operación Diana con la que queda cerrada la investigación, según informa la Policía Nacional en un comunicado.
El recuento total de efectos aprehendidos durante las fases de esta investigación, que comenzó a principios del año pasado y concluyó con 39 registros domiciliarios y 51 detenidos, asciende a un total 322 kilogramos de cocaína ocultos en diferentes lugares, como vehículos "caleteados", alrededor de 57 kilos de hachís, más de 12 kilos de marihuana, 979 gramos de heroína y gran cantidad de pastillas de MDMA.
Además, se encontraron más de 554.000 euros en efectivo, doce lingotes de oro, ocho armas de fuego, diversas armas prohibidas y simuladas, numerosa munición de 9 mm y 36 vehículos.
En la operación, 17 personas fueron enviadas a prisión de manera provisional por pertenencia a una organización criminal dedicada al tráfico de sustancias estupefacientes a gran escala. EFE
- El pirotécnico de Pibierzo admite tras la polémica de la Palmera de Hogueras: “He podido fallar en altura y ángulo”
- Otro caso 'Fnac' en Alicante: el restaurante que anuncia su despedida tras no poder asumir el nuevo alquiler
- La pasarela peatonal que unirá el paseo del dique de Levante con el centro de ocio de Torrevieja se termina en noviembre
- El meteorólogo Samuel Biener advierte sobre el Mediterráneo: “Podríamos alcanzar en Alicante temperaturas de 30 grados en el mar”
- Dos restaurantes de Alicante, entre los mejores de España para comer por menos de 100 euros
- Benidorm estrena su primera piscina suspendida con la inauguración oficial de Villa España Hotel
- Fuegos artificiales en Alicante: los mejores sitios para verlos esta noche
- La Generalitat incluye la incineración de basura en todos los vertederos de la provincia en la revisión del Plan Integral de Residuos