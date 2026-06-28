Luto en Burriana y Castelló por el trágico accidente: "Era muy trabajador y muy querido por todos"

La tragedia ocurrida esta madrugada en la N-340, frente a la ermita de la Magdalena, ha dejado una profunda conmoción en Castelló y Burriana. El brutal choque frontal en el que se vieron implicados un taxi y otros dos vehículos se ha cobrado la vida de cuatro personas y ha dejado seis heridos, cinco de ellos de gravedad y uno con lesiones de menor consideración.

Una de las víctimas mortales era un taxista de 40 años, vecino de Castelló, que llevaba menos de año y medio trabajando en el sector. Según ha podido saber este periódico, no tenía hijos y vivía con su madre. Solía realizar el turno de noche y, pese al poco tiempo que llevaba ejerciendo la profesión, se había ganado el aprecio de sus compañeros.

“Era muy trabajador y muy querido por todos pese a que llevaba poco tiempo trabajando”, aseguran desde el sector del taxi a este periódico. En el momento del siniestro, el servicio que cubría unía Benicàssim con Vila-real.

Otro accidente mortal en el mismo punto hace apenas cinco meses El tramo de la N-340 situado frente a la ermita de la Magdalena ya fue escenario el pasado 1 de febrero de otro accidente mortal. Entonces, dos turismos colisionaron frontalmente en ese mismo punto de la carretera y perdió la vida Manuel Soria Díaz, un enfermero del Hospital General de Castelló de 52 años que regresaba a su vivienda en Benicàssim tras finalizar su turno de trabajo. En aquel siniestro también resultaron heridas otras dos personas, un hombre de 27 años con politraumatismo y una mujer de 22 con contusiones en una muñeca, que fueron trasladadas al Hospital General de Castellón.

El accidente se produjo sobre las 2.20 horas de la madrugada, en el kilómetro 981 de la N-340, en el término municipal de Castelló, en sentido Castellón, en el tramo situado frente a la ermita de la Magdalena. Las primeras hipótesis con las que trabajan las autoridades apuntan a una colisión frontal, aunque la investigación continúa abierta para determinar con exactitud cómo se produjo el choque.

KMY ROS

Víctimas de solo 18 años

Además del taxista, también falleció una mujer de nacionalidad francesa que viajaba en uno de los vehículos implicados. Las otras dos víctimas mortales eran dos jóvenes de Burriana, ambos de 18 años, que viajaban en un BMW negro. Iban como copiloto y pasajero en la parte trasera del vehículo, conducido por otro joven de 19 años. Este último es, dentro de los seis heridos, quien presenta las lesiones de menor gravedad.

El siniestro ha golpeado especialmente a Burriana, donde la muerte de los dos jóvenes ha causado una fuerte consternación, y también al sector del taxi de Castelló, que lamenta la pérdida de un compañero muy apreciado. La violencia del impacto obligó a movilizar un amplio dispositivo de emergencias y rescate.

Hasta el lugar del accidente se desplazaron dos unidades del SAMU, dos unidades de Soporte Vital Básico y una unidad de Soporte Vital Avanzado de Enfermería. Los bomberos del Ayuntamiento de Castelló tuvieron que intervenir para excarcelar a las personas que habían quedado atrapadas en el interior de los vehículos, unas labores especialmente complejas debido al estado en el que quedaron los automóviles.

Imagen del trágico accidente facilitada por un testigo a este periódico. / Mediterráneo

Los servicios médicos confirmaron el fallecimiento de cuatro personas en el lugar del siniestro, tres hombres y una mujer, y atendieron a otros seis heridos, todos hombres. Tres de ellos presentaban politraumatismos y los otros tres contusiones de diversa consideración. Tras recibir una primera asistencia en la zona, cuatro fueron trasladados al Hospital General de Castellón y dos al Hospital de la Plana.

Noticias relacionadas

La Guardia Civil se ha hecho cargo de la instrucción del atestado, con la colaboración de la Policía Local de Castelló, que intervino en la regulación del tráfico en la vía afectada mientras se desarrollaban las labores de emergencia. La investigación deberá esclarecer ahora la secuencia exacta de los hechos, la posición de cada vehículo en el momento de la colisión y las causas que pudieron provocar el choque.