Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
CiberkioskosMadera TropicalFuegos ArtificialesAccidente CastellónCiberperedasta AlicanteDirecto VenezuelaDirecto Hogueras 2026
instagramlinkedin

Ahogamiento

Muere una niña de 4 años ahogada en una piscina particular de Almería

Los servicios de emergencias practicaron sin éxito ejercicios de reanimación cardiopulmonar a la menor, que sufrió un ahogamiento en una casa de campo de la localidad de Antas

Una ambulancia, en una imagen de archivo.

Una ambulancia, en una imagen de archivo. / 112 ANDALUCÍA - Archivo

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

EFE

Almería

Una menor de 4 años ha muerto este domingo ahogada en una piscina particular de la localidad almeriense de Antas, según informa el 112, perteneciente a la Agencia de Emergencias de Andalucía.

Según fuentes del teléfono único de emergencias, el suceso se ha producido sobre las 10:36 horas, cuando se ha alertado al centro de coordinación por la necesidad de asistencia sanitaria a una niña con síntomas de ahogamiento en la población de Aljariz en una casa de campo de la barriada del Real.

Al lugar se han desplazado efectivos de Guardia Civil, Policía Local y el Centro de Emergencias Sanitarias 061, perteneciente al Servicio Andaluz de Salud, quien ha practicado sin éxito los ejercicios de reanimación cardiopulmonar a la víctima.

Noticias relacionadas

El 112 ha activado además el protocolo para ofrecer apoyo psicológico a sus familiares.

TEMAS

Añádenos en Google
  1. María Cristina Clemente Buendía, notaria alicantina: 'Hay una escritura que puede evitar conflictos familiares y no es el testamento
  2. Fracasa el modelo de vasos ‘reutilizables’ en los festivales y macroconciertos: piden que se cumpla la ley
  3. Benidorm estrena su primera piscina suspendida con la inauguración oficial de Villa España Hotel
  4. La Guardia Civil interviene un atún rojo de 250 kilos capturado de forma furtiva en La Vila Joiosa
  5. La rotura de paneles de vidrio estrenados en octubre obliga a cerrar siete pistas de pádel de la Ciudad Deportiva de Torrevieja
  6. La Policía Nacional detiene a un hombre por agredir a una trabajadora sanitaria del Hospital General de Elche
  7. Ecologistas plantean una zona peatonal de 13.000 metros cuadrados entre las plazas de La Montañeta y Calvo Sotelo de Alicante
  8. La Policía Local supervisa el desmontaje de los racós en la Explanada para controlar posibles daños en el paseo

Muere una niña de 4 años ahogada en una piscina particular de Almería

Muere una niña de 4 años ahogada en una piscina particular de Almería

El GP de Países Bajos de MotoGP, en imágenes

El GP de Países Bajos de MotoGP, en imágenes

Sigue en directo el GP de Austria de Fórmula 1

Sigue en directo el GP de Austria de Fórmula 1

Más de 6.000 personas vibran al ritmo de la música en la tercera edición del Maror Festival

Más de 6.000 personas vibran al ritmo de la música en la tercera edición del Maror Festival

Marcelo Seia, arquitecto: “El lugar donde colocar el aire acondicionado no da lo mismo”

Marcelo Seia, arquitecto: “El lugar donde colocar el aire acondicionado no da lo mismo”

La advertencia del funcionario de la Seguridad Social Alfonso Muñoz sobre las penalizaciones de la jubilación anticipada

La advertencia del funcionario de la Seguridad Social Alfonso Muñoz sobre las penalizaciones de la jubilación anticipada

Un herido en una pelea entre porteros y un grupo de ocho personas en un local de ocio del puerto de Alicante

Un herido en una pelea entre porteros y un grupo de ocho personas en un local de ocio del puerto de Alicante
Tracking Pixel Contents