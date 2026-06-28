Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Pérez-Hickman Les NausQuince multas diarias en AlicanteCondena El ChatoEntrevista Raúl MéridaDirecto VenezuelaReinas Fiestas Elche 2026Directo Hogueras 2026
instagramlinkedin

Tragedia en la carretera de Castellón: Cuatro muertos y seis heridos graves en un accidente frente a la Ermita de la Magdalena

El siniestro se ha producido pasadas las 2.00 de la madrugada. Se han visto tres vehículos implicados; uno de ellos un taxi

Imagen del trágico accidente facilitada por un testigo a este periódico.

Imagen del trágico accidente facilitada por un testigo a este periódico. / Mediterráneo

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Rafael Fabián

Un trágico accidente de tráfico ocurrido de madrugada se ha cobrado la vida de cuatro personas y ha dejado a otras seis heridas graves en Castellón. El siniestro se ha producido sobre las 2.30 horas de la madrugada en la carretera de Castellón, concretamente en el tramo situado frente a la Ermita de la Magdalena. En el suceso se han visto implicados un taxi y otros dos vehículos, y según las primeras hipótesis que manejan las autoridades, las causas apuntan a una colisión frontal en un adelantamiento.

Hasta el lugar de los hechos se ha desplegado un amplio dispositivo de emergencia. Los bomberos del Ayuntamiento de Castelló han tenido que intervenir de urgencia para realizar las complejas labores de excarcelación de los seis heridos y de las cuatro víctimas mortales que habían quedado atrapadas en el interior de los automóviles siniestrados. Por su parte, los efectivos sanitarios desplazados a la zona han atendido a los heridos en el mismo lugar del accidente antes de proceder a su traslado inmediato a centros hospitalarios.

Noticias relacionadas

Un muerto y dos heridos graves tras chocar dos coches en la N-340 en Castelló

La Guardia Civil se ha hecho cargo de la instrucción del atestado para esclarecer las circunstancias exactas de la colisión, contando con la estrecha colaboración de la Policía Local de Castelló, que se ha encargado de regular el tráfico en la vía afectada durante el desarrollo de los trabajos de rescate.

Fuente: El Periódico de Mediterráneo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Fracasa el modelo de vasos ‘reutilizables’ en los festivales y macroconciertos: piden que se cumpla la ley
  2. Benidorm estrena su primera piscina suspendida con la inauguración oficial de Villa España Hotel
  3. La Guardia Civil interviene un atún rojo de 250 kilos capturado de forma furtiva en La Vila Joiosa
  4. La rotura de paneles de vidrio estrenados en octubre obliga a cerrar siete pistas de pádel de la Ciudad Deportiva de Torrevieja
  5. La Policía Nacional detiene a un hombre por agredir a una trabajadora sanitaria del Hospital General de Elche
  6. Ecologistas plantean una zona peatonal de 13.000 metros cuadrados entre las plazas de La Montañeta y Calvo Sotelo de Alicante
  7. La Policía Local supervisa el desmontaje de los racós en la Explanada para controlar posibles daños en el paseo
  8. El Ayuntamiento de Elche clausura una campa de coches a la entrada de Torrellano y prepara ya el cierre de otras dos

Más reservas de agua que nunca del Taibilla para una ocupación turística de récord en la provincia de Alicante este verano

Más reservas de agua que nunca del Taibilla para una ocupación turística de récord en la provincia de Alicante este verano

Ni Bali ni Filipinas: tres rincones "escondidos" de Alicante con fondos marinos espectaculares

Ni Bali ni Filipinas: tres rincones "escondidos" de Alicante con fondos marinos espectaculares

Participa en la porra del Mundial y gana premios

Participa en la porra del Mundial y gana premios

EEUU ataca la costa iraní de Ormuz e Irán responde contras sus bases en Bahréin y Kuwait

EEUU ataca la costa iraní de Ormuz e Irán responde contras sus bases en Bahréin y Kuwait

El tiempo en Alicante: el calor persiste ante la alerta amarilla por tormentas en la provincia

El tiempo en Alicante: el calor persiste ante la alerta amarilla por tormentas en la provincia

Declaración en los juzgados de Pérez-Hickman

Hallan el cuerpo sin vida de un niño de 10 años que cayó al Pisuerga en Valladolid

Hallan el cuerpo sin vida de un niño de 10 años que cayó al Pisuerga en Valladolid
Tracking Pixel Contents