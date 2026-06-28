Accidente
Tres fallecidos en Málaga al caer un vehículo por un barranco en la A-7
El suceso ha tenido lugar sobre las 02.38 horas de este domingo cuando dos vehículos impactaron, cayendo uno de estos por el barranco situado junto a la salida de Cerrado Calderón
Laura Rubio
Tres personas, dos mujeres y un hombre, han fallecido tras caer por un barranco con su vehículo en la autovía A-7 a su paso por Málaga.
El suceso ha tenido lugar sobre las 02.38 horas de este domingo cuando, según ha informado el Servicio de Emergencias 112 Andalucía, se registró el impacto de dos vehículos.
El choque provocó que uno de los vehículos se cayera por un barranco, concretamente el situado próximo a la carretera del kilómetro 979 en la salida del Cerrado Calderón, sentido Almería.
En el lugar han intervenido efectivos de Guardia Civil, Bomberos para liberar a los atrapados, Policía Local y los servicios de emergencias del Servicio Andaluz de Salud.
El Centro de Emergencias Sanitarias 061 ha certificado la muerte de dos mujeres y un hombre. Además, han resultado heridos una mujer de 64 años que fue atendida en el lugar de los actos y un hombre de 35 años que ha sido evacuado al hospital Carlos Haya.
Fuente: La Opinión de Málaga
- Fracasa el modelo de vasos ‘reutilizables’ en los festivales y macroconciertos: piden que se cumpla la ley
- Benidorm estrena su primera piscina suspendida con la inauguración oficial de Villa España Hotel
- La Guardia Civil interviene un atún rojo de 250 kilos capturado de forma furtiva en La Vila Joiosa
- María Cristina Clemente Buendía, notaria alicantina: 'Hay una escritura que puede evitar conflictos familiares y no es el testamento
- La rotura de paneles de vidrio estrenados en octubre obliga a cerrar siete pistas de pádel de la Ciudad Deportiva de Torrevieja
- La Policía Nacional detiene a un hombre por agredir a una trabajadora sanitaria del Hospital General de Elche
- Ecologistas plantean una zona peatonal de 13.000 metros cuadrados entre las plazas de La Montañeta y Calvo Sotelo de Alicante
- La Policía Local supervisa el desmontaje de los racós en la Explanada para controlar posibles daños en el paseo