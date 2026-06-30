Historias que parecen de película, pero pasaron de verdad: condenada a muerte una maestra china por envenenar a 25 alumnos
Tras una discusión con otro docente por cómo llevaba sus clases, la profesora introdujo una sustancia tóxica en la botella de agua que usaban los niños
Como si se tratase del argumento de la película japonesa "Confessions", Wang Yun, una maestra china de infantil, envenenó a 25 alumnos de entre 3 y 6 años, unos hechos por los que fue condenada a muerte por un tribunal de Jiaozuo, en la provincia de Henan.
Uno de los alumnos envenenados falleció a consecuencia del nitrito de sodio que la profesora puso en la botella que ellos usaban, en una suerte de venganza contra la escuela en la que trabajaba.
El crimen tuvo lugar en marzo de 2019 y fue a finales de 2020 cuando se dictó la sentencia de muerte contra la mujer, que dos años antes también había intentado envenenar a su esposo tras una discusión de pareja con una sustancia comprada por internet hace dos años. El marido sobrevivió con dolencias menores.
Según el tribunal, Wang era consciente de que el nitrito de sodio es tóxico en determinadas cantidades, pese a lo cual envenenó a los niños "sin preocuparse de las consecuencias".
En julio de 2023 fue llevada al patíbulo y ejecutada. El de Wang es uno de varios casos conocidos de muertes o violencia en guarderías chinas en los últimos años.
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