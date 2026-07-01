Se desconocen las causas
Más de 40 heridos en un accidente de autocar en Lleida, cuatro de ellos en estado crítico
El vehículo ha chocado contra otro de gran volumen y ha colisionado contra la fachada de la Diputación y una parada de autobús
Redacción
Más de 40 personas han resultado heridas en un accidente de autocar en la rambla de Ferran de Lleida, cerca de la Seu Vella. El suceso ha tenido lugar alrededor de las 07.30 horas de este jueves, cuando el vehículo ha chocado contra otro de gran volumen y ha colisionado contra la fachada de la Diputación y una parada de autobús. En esa trayectoria el autocar ha atropellado a varias personas, algunas de las cuales han resultado heridas graves. De hecho, el Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) ha anunciado en un primer balance cuatro afectados en estado crítico y siete en estado menos grave. El resto, más de 30, revestían problemas de menor consideración.
Al lugar de los hechos se han desplazado diversas unidades tanto de la policía municipal como emergencias. Los heridos más graves han sido trasladados al Hospital Arnau de Vilanova, mientras que frente al edificio de la diputación han trabajado desde primera hora 12 unidades del SEM, un helicóptero medicalizado y un equipo de psicólogos. Los Bombers de la Generalitat han desplazado 11 dotaciones.
El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha mostrado todo su apoyo a los afectados y a sus familiares así como al alcalde de Lleida, Fèlix Larrosa, a través de las redes sociales.
Fuente: El Periódico
- Me voy en el mismo puesto en el que entré': la despedida de Julio Albaladejo tras 24 años de negociación sindical en el Ayuntamiento de Elche
- La Guardia Civil investiga a una empresa de El Comtat por comercializar miel ecológica que no cumplía con la normativa
- Carlos Llull, experto en aire acondicionado: “El error está en apagarlo por la noche. Una máquina de 1.500 vatios encendida 8 horas podría costar un euro de electricidad”
- Alicante confirma que los fuegos artificiales de Hogueras seguirán en El Postiguet pese a las quejas por la masificación
- El colegio de una pequeña pedanía de Orihuela que se ha convertido en un referente nacional de innovación
- Una empresa quiere levantar un ecohotel sobre 17 hectáreas en suelo protegido del Parque Natural de Torrevieja
- Un fuego causa graves daños en una nave industrial y un incendio forestal en Aspe
- El cura de Orihuela expulsado por el papa acusa a León XIV de 'injusto, déspota y calumniador